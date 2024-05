Kompromitacja za kompromitacją w Ekstraklasie. "To jest tragiczne"

Po zakończeniu rundy jesiennej w walce o mistrzostwo Polski realnie liczyło się sześć zespołów, ale wszyscy chórem notowali wiosną wpadkę za wpadką. To pozwoliło doskoczyć Górnikowi Zabrze do reszty, ale wtedy zabrzanie zaliczyli łomot 0:5 w Krakowie z walczącą o utrzymanie Cracovią.

Były reprezentant Polski krytycznie o czołówce ekstraklasy

- Wszystkie drużyny, które mają udowodnić przede wszystkim swoją jakość, zawodzą. To przeczy wszelakiej logice. Naprawdę nie ma wytłumaczenia na taki obrót spraw - komentował Kamil Kosowski w felietonie na łamach "Przeglądu Sportowego Onet".

Runda wiosenna to seria słabych występów czołowych zespołów ekstraklasy. Dobitnie to widać na przykładzie Śląska Wrocław, który po pierwszej części sezonu był liderem, a w tym roku jest drugim najgorzej punktującym zespołem (mniej punktów wywalczył tylko ŁKS Łódź, który jest pewny spadku). Siedem razy na 12 spotkań punkty gubiły Jagiellonia Białystok i Lech Poznań, częściej zdarzało się to Legii Warszawa (osiem razy - sześć remisów i dwie porażki) i Rakowowi Częstochowa (dziewięć razy - pięć remisów i cztery przegrane). Pogoń Szczecin zanotowała wiosną trzy remisy i trzy porażki, ale mecz 31. kolejki gra w poniedziałek. Na przestrzeni całego sezonu żaden z zespołów nie dobił do granicy 60 punktów. Prowadząca Jagiellonia ma ich 56.

Zdaniem Kosowskiego w ekstraklasie jest niewielu piłkarzy z mentalnością i genem zwycięzcy, a może ich brakować nawet w czołowych ekipach. Choć cała sytuacja w tabeli jest dla kibiców obiektem drwin i inspiracją do tworzenia memów, to dla byłego pomocnika Wisły Kraków jest ona przerażająca.

- Tu nic nie jest śmieszne. To jest tragiczne... Mamy kilka drużyn, które widzielibyśmy w europejskich pucharach, ale gdy przychodzi zagrać o stawkę, zaczynają się sypać. Nie sądzę, żeby spośród kilkuset piłkarzy w tej lidze znalazł się ktoś, kto nie chciałby zdobyć mistrzostwa. Na pewno wszyscy chcą. Tylko mam wrażenie, że gen zwycięzcy mają tylko nieliczni. I jak życie pokazuje w tych ostatnich tygodniach, nawet lider PKO BP Ekstraklasy, który gra najlepszą piłkę, zagubił się - ocenił.

Kosowski uważa, że poziom ligi mógł gwałtownie spaść, co nie napawa optymizmem przed walką o europejskie puchary latem.

- Na to nie ma wytłumaczenia. Nie możesz wyjść i powiedzieć: "Dziś mieliśmy słabszy dzień i dlatego w Mielcu przegraliśmy spotkanie". No nie, walczysz o mistrzostwo. Dochodzimy do momentu, w którym trzeba się zastanowić nie nad tym, czy nasza liga jest wyrównana, czy może po prostu słaba. Jeśli walczysz o mistrza, powinieneś być dwa razy bardziej zmotywowany - przyznał.

Do końca sezonu PKO Ekstraklasy zostały trzy kolejki. Ostatnia seria gier została zaplanowana na sobotę 25 maja.