Ostro. Afera wokół następcy Lewandowskiego. Agent się nie hamował

Vitor Roque trafił do FC Barcelony w styczniu tego roku. Uważany jest z jednego z najbardziej utalentowanych brazylijskich napastników młodego pokolenia. O ile wejście do klubu miał całkiem niezłe i mówiło się, że dość szybko aklimatyzuje się w stolicy Katalonii, tak ostatnie tygodnie to dość trudny czas dla nastolatka.

Agent Roque zabrał głos ws. jego przyszłości

W tym sezonie Vitor Roque zagrał w 13 meczach dla Barcelony - 11 w lidze i dwóch w Pucharze Króla. Ani razu nie wszedł z ławki w starciach Ligi Mistrzów z Napoli i Paris Saint-Germain, nie dostał minut także w Superpucharze Hiszpanii. Tylko dwa razy wychodził w podstawowym składzie - z Celtą Vigo 17 lutego (2:1) i Cadiz 13 kwietnia (1:0). Od czasu starcia w Kadyksem w ogóle nie zagrał. Przesiedział na ławce całe spotkania z PSG w LM (1:4), Realem Madryt (2:3), Valencią (4:2) i Gironą (2:4), czyli cztery najważniejsze mecze Barcelony tej wiosny.

Dziennik "Mundo Deportivo" informował, że Roque źle znosi aktualną sytuację i sugerował, że powinien udać się na wypożyczenie. Za taki stan rzeczy obwiniano Xaviego, który nie rozmawia z piłkarzem i nie przedstawia mu konkretnych wymagań.

"Mimo że jedną z jego zalet jest siła psychiczna, to sytuacja, której doświadcza w Barcy, ma na niego ogromny wpływ, a jego najbliżsi przyznają, że zawodnik wcale nie trzyma się dobrze. Ponadto osoby z bliskiego otoczenia utrzymują, że Xavi z nim nie rozmawia, że komunikacja nie istnieje i że w ten sposób zawodnik raczej nie będzie w stanie wnieść do drużyny tego, czego oczekuje trener" - czytamy.

Głos nt. przyszłości 19-latka zabrał jego agent. Nie ukrywa, że nie jest zadowolony z tego, jak się sprawy ułożyły, ale wyklucza wypożyczenie latem. Potwierdził też brak komunikacji na linii Xavi - Roque, a jest on dla menadżera napastnika niezrozumiały. Wytyka błędy trenera w zarządzaniach meczem i uważa, powinien częściej korzystać z usług młodego Brazylijczyka.

- Nie pójdzie na wypożyczenie. Jeśli odejdzie, będzie to transfer definitywny. Nikt nie rozumie, dlaczego Xavi nie daje mu grać i nawet z nim nie rozmawia, to nie w porządku. Wybraliśmy Barcelonę, ponieważ Vitor kocha ten klub. Wyobraźcie sobie, że naprawdę mieliśmy inne propozycje, które dały nam dwa razy więcej. Ale jeśli nie uda nam się znaleźć rozwiązania wewnątrz klubu, będziemy musieli poszukać innego miejsca na stałe. Wszyscy widzieli, że w rewanżu z PSG Barelona potrzebowała gola i mogła zyskać, wystawiając kolejną "dziewiątkę". W wielu meczach potrzebowała świeżych sił, aby móc wywierać presję na rywalach... Ale jeśli Xavi nie widzi tego w ten sposób, to pozostaje być cierpliwym. Ale nie możemy tak dłużej funkcjonować - powiedział Cury w rozmowie dla katalońskiego radia RAC1.

Do tej pory Vitor Roque strzelił dwa gole dla FC Barcelony, oba w La Lidze. Ma ważny kontrakt z klubem do końca czerwca 2031 r. Transfermarkt wycenia Brazylijczyka na 40 mln euro.