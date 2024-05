Wyjątkowe sceny. Gwiazdor Realu zrobił to dla kibica z Polski. Niesamowite [WIDEO]

O Pawle zrobiło się w Hiszpanii głośno pod koniec lutego. Wtedy w mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym widać, jak śpiewa hymn Realu. O tym, że jest oddanym kibicem tej drużyny najlepiej świadczy wystrój jego pokoju - pościel w klubowych barwach, koszulka z autografami, a nawet wiszący na ścianie zegar z herbem na tarczy.

Piękny gest gwiazdy Realu. Polski kibic poznał Viniciusa

W sobotę Real Madryt pokonał 3:0 Cadiz. Tego samego dnia Barcelona przegrała z Gironą 2:4. Tym samym piłkarze Carlo Ancelottiego są już pewni tytułu. Okazuje się, że jeden z nich - Vinicius Junior - jest idolem Pawła. I brazylijski gwiazdor postanowił spełnić jedno z jego marzeń i się z nim spotkał. Tę historię nagłośnił w mediach społecznościowych kibicujący Realowi Madryt youtuber Quillo Barrios.

"Nie mogliśmy tego ujawnić wcześniej, żeby nie psuć niespodzianki. Czasem marzenia się spełniają. Podekscytowana i wdzięczna na nagraniu kobieta to mama Pawła. Paweł był dzisiaj w domu. To dla mnie bardzo szczęśliwy dzień. Dziękuję wam wszystkim. Dziękuję Viniciusowi Juniorowi" - napisał na Twitterze.

Reakcja Pawła na spotkanie z Viniciusem? Chłopak nie mógł powstrzymać radości. Brazylijczyk wydawał się trochę zmieszany eksplozją radości, którą spowodowała jego obecność. Przytulił kibica oraz jego mamę, która również nie umiała ukryć swojej wdzięczności.

W mediach społecznościowych pojawiła się również informacja, że piłkarz Realu w dodatku opłacił koszt podróży Pawła oraz jego pobyt w hotelu - podał ją m.in. znany z publikacji nt. Realu Madryt influencer znany pod nickiem SRNaninho.

"Wczoraj poznałem całą historię. Mama Pawła jest wyjątkowa, waleczna, niepowstrzymana. Nigdy nie pozwoliła na to, żeby zgasło światło jej syna. Rafael (mężczyzna, który opublikował nagranie, jak Paweł śpiewa hymn Realu - przyp. red.) opiekun Pawła i kluczowa postać w tym wszystkim, jest dla mnie inspiracją. Nigdy nie zapomnę, czego się od nich nauczyłem" - czytamy w kolejnych wpisach Quillo Barriosa.

"Paweł wiele wycierpiał. Lata temu wydawało się, że z tego tunelu nie ma wyjścia, ale wtedy pojawił się Real Madryt i choć to może zdawać się przesadą - wszystko się zmieniło. Madryt to jego życie, jego marzenia, jego motywacja. Porusza go hymn, mecze, gole, sukcesy" - kontynuuje.

"Od tego czasu nie omija go żaden mecz. Vinicius Junior od dawna jest jego idolem. Gdy porozmawiałem z nim i Rafaelem, to wiedziałem, co muszę zrobić. Dziś czuję się spełniony, wzruszony i szczęśliwy. Dziękuję wam wszystkim. Hala Madrid!" - zakończył.

Real Madryt może dać Pawłowi jeszcze jeden wielki powód do radości w tym sezonie. W najbliższą środę hiszpański klub zagra rewanżowy mecz z Bayernem Monachium w półfinale Ligi Mistrzów. Pierwsze spotkanie zakończyło się wynikiem 2:2.