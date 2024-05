Fenomenalny popis Polaka w Niemczech. Wysłał sygnał do Probierza [WIDEO]

Ostatnie miesiące w wykonaniu Tymoteusza Puchacz są doskonałe. Po nieudanym wypożyczeniu do Panathinaikosu Union Berlin postanowił wysłać go na kolejne wypożyczenie, tym razem do 1. FC Kaiserslautern. I była to kapitalna decyzja, gdyż 25-latek czuje się znakomicie w Niemczech i wyrasta na jedną z gwiazd zaplecza Bundesligi.

Co za rajd Tymoteusza Puchacza. Kolejna asysta w barwach 1. FC Kaiserslautern

Puchacz po raz kolejny udowodnił formę w sobotnim starciu z 1. FC Magdeburg. Jego zespół pokonał rywala aż 4:1 i odniósł drugie zwycięstwo z rzędu, a nasz zawodnik - podobnie jak w ubiegłym tygodniu w meczu z Holstein Kiel - zanotował asystę. Gospodarze otworzyli wynik w 15. minucie, gdy do siatki trafił Daniel Hanslik, a pięć minut później było już 2:0.

Drugie trafienie zanotował Hanslik, ale tym razem nie byłby w stanie tego zrobić, gdyby nie właśnie Puchacz. Jeden z jego kolegów odebrał piłkę pod własnym polem karnym, a następnie zagrał ją do napastnika. Ten, stojąc tyłem do bramki, po przyjęciu, idealnie zagrał piłkę na wolne pole do Polaka, który rozpoczął imponujący rajd. Po przebiegnięciu kilkudziesięciu metrów wygrał pojedynek z dwoma obrońcami, a potem dosłownie wyłożył futbolówkę do pustej bramki napastnikowi, który trafił do siatki.

Dla Puchacza była to już dziewiąta asysta w tym sezonie drugiej Bundesligi. Portal Sofascore wystawił mu jednak za to spotkanie "tylko" notę 6,6. Reprezentant Polski zanotował 12 na 22 (55 proc.) celnych podań, wygrał osiem spośród 17 pojedynków, a ponadto miał również jedną interwencję. Na jego ocenę wpłynęła za to statystyka "utraconego posiadania", gdyż miał aż 28 strat. Dodatkowo otrzymał również szóstą żółtą kartkę w tym sezonie. Mimo to nieco lepiej ocenił go Flashscore, który wystawił mu 7,1.

Sobotnie zwycięstwo było dla 1. FC Kaiserslautern bardzo ważne w kontekście ligowej tabeli. Po 32. kolejkach zajmuje 14. miejsce z dorobkiem 36 pkt. Tuż za nim znajduje się Eintracht Brunszwik (35 pkt) oraz będące w strefie spadkowej SV Wehen Wiesbaden (32 pkt) oraz Hansa Rostock (31 pkt).

Do końca rozgrywek pozostały dwa spotkania, w których zmierzy się z Herthą Berlin oraz właśnie Eintrachtem. Na ten moment nie wiadomo, jaka będzie przyszłość Puchacza, któremu z końcem czerwca kończy się wypożyczenie.