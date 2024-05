Już cieszyli się z awansu. Nagle potężny wstrząs. "Ludzie obok mnie płakali"

To była przedostatnia kolejka drugiej ligi holenderskiej. Wiadomo już, że w przyszłym sezonie do Eredivisie awansuje zespół Willem II. O drugie miejsce walczą dwie drużyny: Roda JC Kerkrade oraz FC Groningen. Wszystko mogło się już rozstrzygnąć w tej serii spotkań.

Kibice Rody JC Kerkrade świętowali awans do Eredivisie. A tu nagle przykra niespodzianka

Roda JC Kerkrade przed tą kolejką miała 72 punkty, a Groningen 71. W razie zwycięstwa Rody JC Kerkrade i porażki FC Groningen, to ten pierwszy zespół cieszyłby się z awansu do Eredivisie.

Roda JC Kerkrade zmierzyła się przed własną publicznością z Cambuur. Kibice na tym pojedynku przeżyli niesamowity rollercoaster. Ich ulubieńcy wygrali spotkanie 2:0. W chwili, gdy pojedynek się zakończył, Groningen przegrywał na wyjeździe z Telstar 0:1. W efekcie piłkarze FC Groningen potrzebowali doprowadzić do remisu, by walka o awans do Eredivisie trwała do ostatniej kolejki.

Kibice Rody JC Kerkrade wbiegli na boisko i zaczęli świętować z zawodnikami awans. Wtedy jednak w 95. minucie Thom van Bergen zdobył wyrównującego gola dla FC Groningen. Fani Rody JC Kerkrade przeżyli olbrzymie rozczarowanie. To jednak nie koniec! Spiker pojedynku poinformował, że Telstar zdobył bramkę na 2:1.

- Zawodnicy zaczęli wychodzić z szatni, wiwatując i skacząc. Kibice też świętowali, kilku z nich płakało ze szczęścia - pisze "The Sun".

Okazało się jednak, że gol dla Telstar nie został uznany i mecz zakończył się remisem 1:1. To sprawiło, że FC Groningen wciąż jest w grze w walce o awans do Eredivisie.

"The Sun" cytuje słowa spikera. - Ktoś mi powiedział, że Telstar strzelił gola. Ludzie obok mnie płakali, wszyscy świętowali. Więc pomyślałem: tak musi być. Robię to od wielu lat i jestem tylko człowiekiem. Zawsze coś może pójść nie tak - tłumaczył się.

Roda JC Kerkrade nie wywalczyła pierwszego od 20 lat awansu do Eredivisie. W ostatniej kolejce zmierzy się na wyjeździe właśnie z... FC Groningen. Jeśli przegra, to FC Groningen wywalczy awans.