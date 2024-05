Polak olśniewa za granicą. I to jak! W Ekstraklasie nie odpalił

Kacper Kostorz przeniósł się w styczniu 2022 roku z Legii Warszawa do Pogoni Szczecin. Nie wywalczył sobie jednak miejsca w podstawowym składzie i został wypożyczony do Korony Kielce. Tam również nie dostawał zbyt dużo szans, a wchodził jedynie na końcówki spotkań. Po zakończeniu ubiegłego sezonu wrócił do Szczecina, ale ponownie nie widziano dla niego miejsca. Podjęto zatem decyzję o kolejnym wypożyczeniu, tym razem do Holandii. I okazał się to kapitalny ruch.

Kacper Kostorz piłkarzem roku w Den Bosch. Czyżby szykował się transfer?

Od samego początku 24-latek znakomicie spisuje się na zapleczu Eredivisie. Choć jego zespół gra zdecydowanie poniżej oczekiwań, to piłkarz wyróżnia się na tle reszty. Jakiś czas temu informowaliśmy, że pracował on indywidualnie z legendarnym napastnikiem Ruudem van Nistelrooyem. - Jest bardzo otwarty, chętnie dzieli się wiedzą, mogę go pytać o wszystko - twierdził w październiku.

Wydaje się, że jego rady dodatkowo napędziły Polaka, który ma już na koncie 16 trafień i sześć asyst w tym sezonie. Niejednokrotnie był również wybierany do jedenastki tygodnia. Zajmująca się jego interesami agencja INNfootball poinformowała w sobotę, że Kostorz został wybrany piłkarzem roku w ekipie Den Bosch.

Polak wyprzedził w głosowaniu m.in. Rika Muldersa oraz Nicka de Groota. Będący również zawodnikiem Den Bosch Jakub Ojrzyński nie został uwzględniony w czołówce zestawienia. Nie ma co się dziwić, gdyż w tym roku rozegrał tylko jedno spotkanie. Po zakończeniu rozgrywek najprawdopodobniej wróci zatem do Liverpoolu, ale nie wiadomo, jaka będzie jego przyszłość.

Wracając do Kostorza, to trudno sobie wyobrazić, że po takim sezonie wróci do Pogoni. Jego aktualna drużyna ma zawartą w wypożyczeniu opcję wykupu i wszystko wskazuje na to, że z niej skorzysta. Szanse na jego pozostanie na zapleczu Eredivisie są jednak znikome, gdyż sam piłkarz celuje wyżej.

- Zdecydowanie (chciałbym zostać w Holandii na dłużej - red), ale liczę, że będzie to już Eredivisie - podsumował dla Weszło. Po 37. kolejkach ligowych Den Bosch zajmuje 18. miejsce w tabeli z dorobkiem 33 pkt. Ostatni mecz w sezonie rozegra 10 maja, gdy na wyjeździe zmierzy się z Eindhoven.