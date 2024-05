Polak wyjawił sekret. To on odkrył gwiazdę Premier League. Wymowne słowa [WIDEO]

Kai Havertz rozgrywa wyśmienity sezon w Premier League. Nie dość, że jest kluczowym graczem Arsenalu, to wspólnie z Bukayo Saką są jego najlepszymi strzelcami. Przez większą część kariery 24-latek strzelał gole głównie w najważniejszych starciach. Pokonał przecież choćby Edersona w finale Ligi Mistrzów 2020/21 i zapewnił wówczas Chelsea tytuł. Nie zawodzi również w ostatnich starciach PL, gdyż najpierw zanotował dublet właśnie z drużyną Mauricio Pochettino (5:0), a w niedzielę trafił do siatki z Tottenhamem (3:2).

Polak odkrył gwiazdę Premier League. "Tak zaczęła się jego przygoda w naszym klubie"

Reprezentant Niemiec rozpoczynał karierę w lokalnym klubie Alemannia Mariadorf, z którego w 2009 roku przeniósł się do Alemannii Aachen. Nie spędził tam jednak dużo czasu, ponieważ podczas jednego ze sparingów został wypatrzony przez obecnego koordynatora akademii Bayeru Leverkusen Sławomira Czarnieckiego.

- Pierwszy raz zobaczyłem Kaia, gdy w 2010 roku młodzieżowa drużyna Bayeru pokonała Alemannię 8:3, a on strzelił nam trzy gole - rozpoczął - To nie jest jakaś sztuka zauważyć tak wybitną jakość. Ale zrobił gigantyczne wrażenie. Zaprosiliśmy Kaia i jego rodzinę na stadion, przekonaliśmy go, że Bayer Leverkusen jest dla niego bardzo dobrą ścieżką rozwoju - powiedział.

Zdradził, że to nie była prosta sprawa, aby namówić rodzinę do zmiany otoczenia. - Musiał cztery razy w tygodniu wsiadać w samochód i jechać 70 km w obie strony. Można sobie policzyć, ile kilometrów chłopiec spędzał w aucie, zamiast na podwórku z kolegami. Tak zaczęła się jego przygoda w naszym klubie. Przeszedł każdą drużynę od U12, natomiast U19 przeskoczył, bo został włączony do kadry pierwszego zespołu. Przebił się tam od razu i tak został - wyjaśnił dla Viaplay.

Były reprezentant Polski wyszkolił Havertza. "Moje największe osiągnięcie"

Trenerem piłkarza Arsenalu był wówczas 51-krotny reprezentant Polski, który w 1982 roku zajął trzecie miejsce na MŚ w Hiszpanii, Andrzej Buncol. - Mam z nim kontakt do dzisiaj. Jak już trafił do U17, to wiedziałem, że ma przez sobą wielką karierę. On jest moim największym osiągnięciem - podsumował.

Czarniecki zaznaczył, że niegdyś Havertz miał bardzo duży problem. - Unikał gry głową. Mamy trenera w akademii, który zajmuje się tym elementem i bardzo intensywnie z nim pracował - stwierdził. Dodatkowo zdradził, że od samego początku wyróżniała go jedna rzecz. - Miał zdolność do gry "od dechy do dechy". Jest bardzo szybki, a ponadto świetnie skanuje, czyta grę - to są jego wyróżniające go cechy - wyjaśnił.

- Często jest wykorzystywany jako "dziewiątka" i był nawet wystawiany tam w młodzieżowych grupach. Ale to nie jest jego optymalna pozycja. Na styl gry, jaki ma Arteta, pasuje fenomenalnie. Obojętnie na jakiej pozycji gra, to potrafi strzelać gole - zakończył.

Po 35. kolejkach Arsenal zajmuje pozycję lidera Premier League z dorobkiem 80 pkt. Drugi Manchester City ma punkt mniej, natomiast jeden mecz zaległy. Do końca rozgrywek pozostały trzy starcia.