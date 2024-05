Krzysztof Piątek jednym z najlepszych! Nie uwierzycie, kto wydał wyrok

Ostatnie lata dla Krzysztofa Piątka były wyjątkowo nieudane. Po transferze z Cracovii do Genoi w 2018 roku zadziwił cały świat, co zaowocowało nawet transferem do AC Milanu, w którym również początek miał całkiem niezły. Od tamtej pory zaliczył jednak totalny zjazd, a dużym rozczarowaniem kończyły się jego pobyty zarówno w Hercie Berlin, jak i w Fiorentinie oraz Salernitanie. Przed sezonem trafił do tureckiego Basaksehiru i mimo że na początku też nie było zbyt dobrze, to teraz 28-latek ma powody do zadowolenia.

Sztuczna inteligencja wyróżniła Krzysztofa Piątka. Kapitalne wieści

Bez wątpienia Krzysztof Piątek rozgrywa najlepszy sezon od ponad pięciu lat. Gdy w 11. kolejce Super Lig nagle przełamał się w meczu z Ankaragucu (3:3) i dwukrotnie trafił do siatki, rozpoczęła się jego kapitalna seria. Reprezentant Polski zaczął znów być postrachem obrońców i włączył się nawet do walki o koronę króla strzelców. Na cztery kolejki do końca sezonu szanse na nią ma jednak iluzoryczne, gdyż ma na koncie 14 trafień, tyle samo co inny Polak Adam Buksa, podczas gdy liderujący Mauro Icardi - 21.

Gdyby tego było mało, to jego ostatnia bramka w spotkaniu z Hataysporem (2:1) odbiła się szerokim echem na świecie, ponieważ fantastycznie pokonał bramkarza zza pola karnego. Nie ma zatem wątpliwości, że Piątek znajduje się w wyśmienitej formie i takie samo zdanie ma również sztuczna inteligencja. Według Comparisonator Artificial Intelligence Index zajmuje on piąte miejsce wśród najlepszych napastników w rundzie wiosennej.

Liderem jest Mauro Icardi (Galatasaray), który zgromadził 215 pkt. Tuż za nim plasują się Edin Dżeko (209 pkt - Fenerbahce ), Rey Manaj (188 pkt - Sivasspor) oraz objawienie sezonu 18-letni zawodnik Besiktasu Semih Kilicsoy (184 pkt). Podobnie uważali również fani, gdyż w ankiecie aż 38 proc. wskazało na snajpera Galatasaray, natomiast na drugiej lokacie ich zdaniem powinien znaleźć się Manaj.

Najlepsi napastnicy rundy wiosennej Super Lig wg Comparisonator Artificial Intelligence Index:

1. Mauro Icardi - 215 pkt

2. Edin Dżeko - 209 pkt

3. Rey Manaj - 188 pkt

4. Semih Kilicsoy - 184 pkt

5. Krzysztof Piątek - 166 pkt

Po 34. kolejkach Basaksehir zajmuje piąte miejsce w tabeli z dorobkiem 52 pkt. Poza zasięgiem są Galatasaray (93 pkt) oraz Fenerbahce (89 pkt), natomiast wciąż może powalczyć o miejsce na podium, ponieważ trzeci jest Trabzonspor (58 pkt), a czwarty Besiktas (54 pkt).