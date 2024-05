Zasłużony polski klub stoi nad przepaścią. "Tylko cud może go uchronić"

Piątkowy mecz był bardzo ważny nie tylko dla walczących o utrzymanie gości. Kotwica dzięki tej wygranej awansowała na drugie miejsce w tabeli. Zachowa je przynajmniej do sobotniego meczu KKS-u Kalisz z rezerwami Lecha Poznań. Kaliszanie muszą wygrać, jeżeli chcą wyprzedzić zespół z Kołobrzegu.

Jednak to Stomil Olsztyn walczy o dalszy byt na poziomie centralnym. I wiele wskazuje na to, że nie uda mu się tej sztuki dokonać. Dzisiejsza porażka oznacza, że do bezpiecznego 14. miejsca olsztynianie tracą trzy punkty. To nie brzmi jeszcze tak źle. Problem w tym, że po dzisiejszym spotkaniu nie będą mogli skorzystać z aż czterech zawodników w kolejnym meczu z Olimpią Grudziądz. To bezpośredni rywal Stomilu w walce o utrzymanie, który obecnie jest o jeden punkt lepszy.

W starciu z Kotwicą Kołobrzeg piłkarze Stomilu byli karani żółtymi kartkami aż osiem razy. Dwukrotnie sędzia napominał Karola Żwira i Filipa Wójcika, przez co goście kończyli ten mecz w dziewięciu. Do tego żółte kartki otrzymali też Hubert Krawczun i Hubert Sadowski.

Jak zauważył na Twitterze Norbert Skórzewski, oznacza to, że Stomil będzie musiał radzić sobie bez tych zawodników w meczu z Olimpią Grudziądz. "Trzech z nich grało dziś w pierwszym składzie. Już tylko cud może uchronić Olsztyn przed zniknięciem z poziomu centralnego…" - podsumował.

Wszyscy pełnią w Stomilu ważne role, a Karol Żwir jest nawet kapitanem drużyny. Zespół z Olsztyna ma bogatą historię - to najbardziej utytułowany warmiński klub, przez osiem lat grał w ekstraklasie. W ostatnich latach występował na poziomie I ligi. Z niej spadł dopiero w sezonie 2021/22. Rok temu przegrał finał baraży o I ligę.

Mecz Stomil Olsztyn - Olimpia Grudziądz odbędzie się w niedzielę 12 maja o 14:30. Do końca sezonu olsztynianie zagrają jeszcze ze Skrą Częstochowa i Radunią Stężyca.