Zasłużony polski klub stacza się coraz niżej. Sześć minut grozy

W zeszłym roku Sandecja Nowy Sącz niespodziewanie zajęła ostatnie miejsce w I lidze i spadła do II ligi. Wygląda na to, że piłkarze z Nowego Sącza w tym sezonie powtórzą ten wyczyn i znów spadną. W piątek po południu zmarnowali kolejną okazję na podjęcie walki o dalszy byt. Choć do przerwy wygrywali 2:0 z Polonią Bytom, to... już w 54. minucie przegrywali 2:3. Szanse na utrzymanie są już minimalne.

3 Fot. Sylwia Penc / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl