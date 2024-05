Piękny gest prezesa Wisły Kraków wobec Pogoni Szczecin. Medal na licytację

Piłkarze Pogoni Szczecin przegrali po dogrywce z pierwszoligową Wisłą Kraków 1:2 w finale Pucharu Polski i zmarnowali wielką szansę na zdobycie pierwszego trofeum w historii klubu. Drużyna prowadzona przez trenera Jensa Gustaffsona przegrała, mimo że niemal do ostatnich sekund prowadziła 1:0. W ostatniej akcji podstawowego czasu gry gola na 1:1 strzelił Eneko Satrustegui. Na początku dogrywki fatalny błąd popełnił Leo Borges, który zagrał piłkę pod nogi Angela Rodado. Hiszpan popędził na bramkę Pogoni i strzałem w dalszy róg nie dał szans Valentinowi Cojocaru.

Królewski odpowiada na list prezesa Pogoni i robi piękny gest

W piątek Jarosław Mroczek, prezes Pogoni Szczecin, w specjalnym liście zwrócił się do kibiców swojego klubu. "Będzie nam bardzo trudno sobie z tym poradzić. Czekają nas rozmowy z kilkoma bardzo ważnymi naszymi partnerami, będziemy prosili o nieco inne tempo wzajemnych rozliczeń. Pogoń musi to przetrwać" - napisał Mroczek.

Na ten list odpowiedział Jarosław Królewski, prezes Wisły Kraków.

- Po drugie, w kontekście Pana Prezesa Pogoni Szczecin - widziałem w oczach tego Pana wielką miłość do swego klubu - wyrażoną 13 latami ciężkiej pracy. Jestem dumny, że tacy ludzie są w polskiej piłce, doceniajcie go. To wspaniały człowiek - napisał Królewski.

To jednak nie koniec. Pokazał też wspaniały gest. Przekaże bowiem pieniądze z licytacji na chorego Roberta Dymkowskiego, byłego piłkarza Pogoni.

- Po trzecie, jako nastolatek oglądałem Pana Roberta Dymkowskiego na boisku, wczoraj podczas meczu mogłem go spotkać osobiście. Walczy obecnie poza boiskiem o zdrowie, dlatego poprzez drobny gest chciałbym go wesprzeć i w przyszłym tygodniu przeznaczę swój medal za Puchar Polski pod licytacje, która mam nadzieje wesprze Pana Roberta w tej walce - dodał Królewski.

Pogoń Szczecin teraz musi skupić się na lidze i walce o awans do najlepszej trójki, gwarantującej udział w europejskich pucharach. Szczecinianie cztery kolejki przed końcem sezonu mają 48 punktów i zajmują dopiero siódme miejsce. Do trzeciego Górnika Zabrze tracą trzy punkty.

W poniedziałek Pogoń Szczecin podejmie walczącą o utrzymanie - Puszczę Niepołomice. Początek spotkania o godz. 19.