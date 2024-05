Media: Kolega Messiego może trafić do Miami. Hit nad hity

W zeszłym roku Leo Messi podjął decyzję o rozstaniu z Paris Saint-Germain i opuszczeniu ligi francuskiej. Po tym, jak kontrakt Argentyńczyka z francuską drużyną wygasł, w lipcu 2023 roku na zasadzie wolnego transferu przeniósł się do występującego w MLS Interu Miami. Mistrz świata z ostatniego mundialu od razu rozkochał w sobie amerykańskich kibiców, za oceanem zapadła "Messimania". W pierwszym sezonie 36-letni napastnik zaliczył łącznie 34 występy, w których strzelił 11 goli i zanotował 15 asyst.

Zobacz wideo Załamany Kamil Grosicki: Przepraszam! Zawiedliśmy, ja zawiodłem

Przybycie Messiego sprawiło, że Inter stał się interesującym klubem dla innych piłkarzy. W jego ślady poszło kilku byłych zawodników FC Barcelony. Mowa o Urugwajczyku - Luisie Suarezie oraz Hiszpanach - Sergio Busquetsie i Jordim Albie. Niewykluczone, że w najbliższym czasie dołączy do niego jego kolega z kadry.

Inter Miami monitoruje sytuację Angela di Marii w Benfice. Argentyńczyk dołączy do swojego kolegi z kadry?

Mowa o Angelu di Marii. Argentyńczyk ma ważny kontrakt z Benfiką Lizbona do końca czerwca 2024 roku. Wciąż nie wiadomo, czy 36-latek przedłuży kontrakt z obecnym mistrzem Portugalii. To zatem otwiera pole do medialnych spekulacji, gdzie di Maria głównie jest łączony z Interem Miami. Najnowsze informacje w tej sprawie przekazał Fabrizio Romano. - Inter Miami zapytał jedynie o sytuację Angela Di Marię w Benfice Lizbona, na razie nie ma formalnej oferty ani zaawansowanych rozmów - napisał Romano, dodając, że jego przyszłość w Benfice pozostaje otwarta.

Angel di Maria na początku lipca 2023 roku dołączył do Benfiki na zasadzie wolnego transferu. W bieżącym sezonie dotychczas rozegrał 46 meczów, w których strzelił 16 goli i zanotował 15 asyst. Portal "Transfermarkt" aktualnie wycenia 36-latka na cztery miliony euro. W przeszłości Argentyńczyk grał m.in. w Realu Madryt, Manchesterze United, Paris Saint-Germain oraz Juventusie.