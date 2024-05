Bohater Wisły zaczął mówić po polsku. Wystarczyło kilka słów. Kibice będą zachwyceni [WIDEO]

Wisła Kraków zaprezentowała się doskonale w czwartkowym finale Pucharu Polski i po raz 16. w tym sezonie uratowała wynik w doliczonym czasie gry. Nie dość, że zakwalifikowała się do europejskich pucharów, to zarobiła gigantyczne pieniądze, a prezes Jarosław Królewski wie już nawet, co z nią zrobi. - To jest na pewno fajna, dobra i potrzebna rzecz dzisiaj - powiedział.

Angel Rodado zaczął mówić po polsku. "Teraz k***a awans"

Bohaterem finałowego starcia został nie kto inny jak Angel Rodado, który jest aktualnie najlepszym piłkarzem i prawdziwym liderem Wisły. Nie dość, że ma już w tym sezonie na koncie 16 goli w I lidze, to w czwartek również trafił do siatki i jak się później okazało, było to jedyne trafienie w dogrywce.

Tuż po zakończeniu finału Hiszpan udzielił krótkiego wywiadu dla Samuela Szczygielskiego, w którym zaprezentował bardzo solidny język polski. - Tylko niesamowite i puchar jest nasz - przekazał. - Jak tam, wszystko dobrze? - zapytał dziennikarz. - Wszystko dobrze. Bardzo zmęczony, ale szczęśliwy - odpowiedział Rodado. - Będziesz dzisiaj pił szampana? - Nie, nie piję alkoholu. Musimy być gotowi na poniedziałek (mecz z Zagłębiem Sosnowiec - red.). Teraz ku**a awans - podsumował.

Niegdyś Rodado wzbudzał zainteresowanie władz Legii Warszawa, natomiast teraz częściej mówi się o jego transferze do Lecha Poznań. Sam niedawno wykluczył jednak taki temat. - Czuję się dziś w Wiśle ważnym piłkarzem. Walczymy o awans i uważam, że w takiej sytuacji pozbywanie się jednego z kluczowych piłkarzy byłoby nierozsądne. (...) Nie przejmowałem się specjalnie tematem Lecha, bo skupiam się tylko na walce o awans - oznajmił w rozmowie z TVP Sport.

Prezes Wisły Jarosław Królewski również jest przekonany, że uda mu się zatrzymać piłkarza w Krakowie. - Rodado ma kontrakt (do końca czerwca 2025 - red.), myślę, że jesteśmy w dobrych relacjach, więc… będzie dobrze - skwitował.

Po 30. kolejkach I ligi Wisła zajmuje piąte miejsce w tabeli z dorobkiem 49 pkt. Liderem jest Lechia (59 pkt), która wyprzedza Arkę (58 pkt), natomiast o miejsca barażowe (3-6) walczy oprócz Wisły sześć drużyn: GKS Tychy (51 pkt), GKS Katowice (50 pkt), Motor Lublin (49 pkt), Wisła Płock (48 pkt), Odra Opole (46 pkt) i Górnik Łęczna (46 pkt). Do końca sezonu pozostały cztery mecze.