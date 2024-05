Messi pokazał zdjęcie z rodziną i się zaczęło. Od razu to wychwycili. Szok

Latem 2023 roku wygasł kontrakt Lionela Messiego z Paris Saint-Germain. Argentyńczyk nie zdecydował się podpisać nowej umowy i szukał nowego pracodawcy. 36-latka kusiło wiele klubów. Dużo mówiło się o zainteresowaniu zespołów z Arabii Saudyjskiej. Ostatecznie dołączył do Interu Miami, z którym związał się umową do końca grudnia 2025 roku. Na początku kwietnia Jorge Mas - amerykańskim miliarderem i jednym z partnerów biznesowych Davida Beckhama - w rozmowie z "Forbes" zdradził, że Messi może co sezon może liczyć na 50-60 milionów dolarów. Do tego dochodzą premie wynikające z umów z Apple i Adidasem.

REKLAMA

Zobacz wideo Załamany Kamil Grosicki: Przepraszam! Zawiedliśmy, ja zawiodłem

Transfer do drużyny z MLS wiązał się również z przeprowadzką jego najbliższych za ocean. Żona Messiego, Antonela Roccuzzo, dość szybko zaaklimatyzowała się w nowym miejscu i nawiązała nowe znajomości m.in. z Viktorią, żoną Davida Beckhama, czy też Eleną Galera, partnerką Sergio Busquetsa.

Messi pochwalił się drogim zegarkiem

Kilka dni temu Messi opublikował na swoim profilu na Instagramie zdjęcie, do którego pozował ze swoją żoną oraz trójką synów. Uwagę przykuł jeden szczegół. Mowa o imponującym zegarku, w którym zaprezentował się napastnik Interu Miami. Jest to wykonany z 18-karatowego różowego złota model Patek Philippe World Time Minute Repeater 5531R. Posiada pasek wykonany ze skóry krokodyla.

W 2017 roku miała miejsce premiera zegarka. Wtedy zegarek kosztował około 560 tysięcy dolarów. Obecnie model ten nie jest już produkowany. Jego cena rynkowa sięga aż dwóch milionów złotych. To gigantyczna suma.

Bilans Messiego w tym sezonie jest imponujący. Dotychczas rozegrał 10 meczów, w których 11 goli i zanotował sześć asyst. Kolejną szansę na zdobycie bramki będzie miał już w najbliższą niedzielę. Tego dnia jego zespół zmierzy się u siebie z New York Red Bulls.

Po 11. spotkaniach ligowych Inter Miami plasuje się na pierwszym miejscu i ma 21 punktów na koncie. Drugi jest zespół Cincinatti, który traci do liderów trzy "oczka".