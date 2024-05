Spektakularna przemiana żony Krychowiaka. Poruszenie w komentarzach

Choć Grzegorz Krychowiak zakończył karierę reprezentacyjną we wrześniu 2023 roku, to nadal jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych sportowców w Polsce. Doświadczony pomocnik od lipca 2023 roku jest zawodnikiem Abha Club. W tym sezonie rozegrał już 31 meczów, w których strzelił osiem goli i zanotował jedną asystę. Żoną Krychowiaka jest Celia Jaunat. Ślub cywilny odbył się w 2019 roku w Paryżu.

Żona Grzegorza Krychowiaka oddaje się nowej pasji. Już jest po pierwszych zawodach

Ukochana Krychowiaka jest miłośniczką mody i podróży. Kobieta słynie z odważnych zdjęć, którymi dzieli się na Instagramie. Jej profil śledzi 171 tys. obserwujących. Niedawno na swoim koncie poinformowała obserwatorów, że przygotowuje się do zawodów NPC Bikini. Z tego względu podzieliła się tam swoimi przemyśleniami dotyczącymi treningów oraz bodybuildingu. - To był długi proces, pełen zwątpień i zmęczenia, ale w tym czasie wzmocniło się nie tylko moje ciało, ale przede wszystkim mój umysł - przyznała, dodając zdjęcie swojej obecnej formy, która jest naprawdę imponująca.

Po wielu godzinach spędzonych na siłowni żona Krychowiaka wzięła udział w swoich pierwszych zawodach w kategorii bikini fitness i zajęła na nich trzecie miejsce. Francuska modelka była oceniana za umięśnienie, kondycję, symetrię i balans oraz pozowanie. - Moment na scenie. Spróbowałam i polubiłam to. Teraz mam siedem miesięcy do kolejnych zawodów, by zbudować lepszą formę. Obserwujcie mnie na bieżąco, by śledzić moją metamorfozę - napisała po zakończonej rywalizacji, zamieszczając nagranie ze sceny.

Na te wieści błyskawicznie zareagował Grzegorz Krychowiak. Pod postem mąż modelki zamieścił emotikon przedstawiający czerwone serce i dwie ikonki zaciśniętych pięści. Nie zabrakło też komentarzy od obserwujących, którzy nie kryli swoich negatywnych opinii. "Mnie się osobiście nie podoba", "Sorry, ale nie" - czytamy.