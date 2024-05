Media: Poważne oskarżenia pod adresem rewelacji La Liga. To może być katastrofa

Z pewnością nikt nie spodziewał się, że na pięć kolejek do końca sezonu La Liga trzecie miejsce w tabeli będzie zajmowała Girona. W sezonie 2022/23 zespół Michela zajął 10. miejsce. Wcześniej z trudem utrzymywał się na najwyższym poziomie rozgrywkowym w Hiszpanii lub spadał na jego zaplecze. Teraz marzenia Girony stały się już planami do wykonania. Od czwartego Atletico Madryt dzieli ich aż siedem punktów, przez co wszystko wskazuje na to, że kopciuszek zagra w Lidze Mistrzów za kilka miesięcy.

Rewelacja La Liga wpadła w tarapaty. Konsekwencje mogą być bardzo bolesne

Okazuje się, że piękny sen Girony może się brutalnie zakończyć. W ostatnim czasie ukraiński portal Sportarena poinformował o nieprawidłowościach i przekręcie, do jakich miało dojść latem zeszłego roku. Wówczas hiszpańska drużyna przeprowadziła największą transakcję w swojej historii. Do klubu za prawie osiem milionów euro trafił Artem Dovbyk, który odszedł z ukraińskiego SK Dnipro-1.

W rozmowie z wymienionym źródłem prawnik Evgeniy Kuzmin jasno przyznał, że operacja ze ściągnięciem ukraińskiego napastnika do Girony została przeprowadzona niezgodnie z prawem. - Wierzę, że właściwe organy UEFA, do których przygotowałem skargę, rozpatrzą te naruszenia i podejmą sprawiedliwą i właściwą decyzję. Mam nadzieję, że Ukraińska Federacja Piłki Nożnej zwróci uwagę na tę sprawę - oświadczył prawnik.

Według niego na Ukrainie powstał chytry plan, którego celem było ominięcie i uchylenie się od płacenia podatków. Agent piłkarza ponoć zarejestrował firmę w Estonii, nazywając ją identycznie jak tą, którą prowadzi na Ukrainie. Wszystko po to, aby oszukać urzędy skarbowe. - Wszystkie wypłaty muszą trafiać wyłącznie na ukraińskie konta bankowe. Jeśli mówimy o prawie sportowym, piłkarz jest zarejestrowany jako klient ukraińskiej firmy Lyndowskiego (jego agenta - red.). I tylko ta organizacja ma prawo przyjmować płatności na rzecz Artema Dowbyka - dodał Kuzmin, który tłumaczy, że tym sposobem ukraińskie państwo mogło stracić dużą sumę.

- Jest to już przedmiotem dochodzenia przedprocesowego - zakończył prawnik. Artem Dovbyk, podobnie jak cała Girona, okazał się rewelacją całej ligi. Obecnie Ukrainiec z 19 bramkami na koncie jest na pierwszym miejscu w klasyfikacji strzelców La Liga.

Jakie konsekwencje mogą spotkać obie strony, jeśli oszustwa ws. Dovbyka okazałyby się prawdziwe? - UEFA może nałożyć sankcje na Gironę, Dnipro i agenta Lyndovsky’ego. Na poziomie klubowym może to oznaczać wysoką grzywnę, pozbawienie licencji czy wykluczenie z udziału w krajowych rozgrywkach i turniejach europejskich. W przypadku agenta grozi pozbawienie licencji - mówił Evgeniy Kuzmin. Mimo to według "Mundo Deportivo", które również zbadało całą sprawę, tak surowe kary nie powinny dotknąć hiszpańskiego klubu.

W sobotę Girona zmierzy się u siebie z Barceloną w 34. kolejce ligi hiszpańskiej