Rasistowski skandal w polskiej lidze. Wiemy, co miał usłyszeć Kameruńczyk [WIDEO]

W niedzielę 28 kwietnia w wielkopolskiej IV lidze Polonia Chodzież pokonała 2:1 Polonię 1908 Marcinki Kępno. O tym meczu zrobiło się głośno za sprawą skandalu z udziałem Kameruńczyka Bernarda Ndukonga Faia z kępińskiego zespołu.

Afera w meczu IV ligi. Piłkarz miał być obrażany na tle rasowym

W 67. minucie meczu Ndukong Fai chciał wykonać rzut wolny. W tym momencie jeden z graczy Polonii Chodzież miał do niego powiedzieć: "Graj, czarna mambo". Kameruńczyk zgłosił to sędziemu Szymonowi Szczepkowskiemu. Ten początkowo nie reagował, zrobił to chwilę później, gdy napomniał gracza Polonii 1908 Marcinki Kępno żółtą kartką za "opóźnianie gry".

Po chwili na boisku zrobiło się gorąco, a piłkarze obu zespołów otoczyli arbitra. Zażarta dyskusja doprowadziła do konfrontacji pomiędzy Ndukongiem Faiem a jednym z rywali. W efekcie Szczepkowski ukarał Kameruńczyka drugą żółtą kartką. W protokole meczowym odnotował, że była to kara za "odepchnięcie przeciwnika".

W geście solidarności z Ndukongiem Faiem boisko chciał opuścić jego rodak Tonga Ngale Junior, również grający w Polonii 1908 Marcinki Kępno. Dopiero po interwencji trenera zdecydował się pozostać na murawie.

Polonia 1908 Marcinki Kępno interweniuje ws. Bernarda Ndukonga Faia. "Wszczęcie postępowania dyscyplinarnego "

W czwartek do sytuacji odniósł się zarząd kępińskiego klubu, który zapowiedział podjęcie kroków w tej sprawie. "Zarząd Klubu na posiedzeniu w dniu 30 kwietnia br. podjął decyzje o przesłaniu do Wydziału Dyscypliny Wielkopolskiego ZPN wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec jednego z zawodników Polonii Chodzież za domniemanie naruszenia art. 67 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN - "Zachowania pogardliwe lub dyskryminacyjne" wobec naszego zawodnika Benarda Ndukonga Faia, które miało miejsce podczas meczu rozgrywanego w dniu 28 kwietnia br. z Polonią Chodzież" - czytamy w oświadczeniu opublikowanym na Facebooku. Klub z Chodzieży na razie nie odniósł się do sprawy.

Po 25 meczach wielkopolskiej IV ligi Polonia Chodzież ma 32 punkty i zajmuje 11. miejsce w tabeli. Natomiast Polonia 1908 Marcinki Kępno ma 21 punktów i jest 15.