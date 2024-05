Córka byłego reprezentanta Polski robi wielką karierę. 19-latka wybrała inną kadrę!

14 - tyle występów w reprezentacji Polski ma na koncie Tomasz Zdebel, który występował w kadrze w latach 2000-2003. Urodzony w Katowicach piłkarz jeszcze przed osiągnięciem pełnoletności wyjechał do Niemiec. Profesjonalną karierę rozpoczynał w młodzieżowych drużynach Fortuny Dusseldorf, skąd trafił najpierw do rezerwowego, a następnie do pierwszego zespołu FC Koeln. W jego CV znajdziemy również belgijskie Lierse SK oraz tureckie Genclerbirligi Ankara.

W 2009 roku Zdebel przeniósł się do Bayeru Leverkusen, który był jego przedostatnim klubem, zanim zawiesił buty na kołku. Spędził tam półtora roku, występując najczęściej na pozycji środkowego pomocnika. W 2019 roku Polak powrócił do Leverkusen, gdzie przez cztery lata obejmował posadę asystenta trenera drużyn do lat 17. i 19. Pracę zakończył w zeszłym roku.

Mimo to nazwisko Zdebel nadal widnieje na koszulkach Bayeru. A to dlatego, że od 2018 roku w damskiej sekcji niemieckiego zespołu występuje córka byłego reprezentanta Polski - Sofie. Piłkarka trafiła do Leverkusen, kiedy pracował tam jej tata. Błyskawicznie urzekła Niemców swoją wszechstronnością. Podobnie jak ojciec, również gra w środku pola. Sofie Zdebel jest podstawową zawodniczką w drużynie. W tym sezonie wystąpiła w 17 z 19 możliwych do rozegrania spotkań kobiecej Bundesligi. Aż 16 z nich rozpoczynała w pierwszym składzie.

Ostatnio Bayer Leverkusen przekazał w mediach społecznościowych, że kontrakt 19-latki został przedłużony do końca czerwca 2026 roku. "Sofie już w młodym wieku wyrosła na doświadczoną zawodniczkę Bundesligi. Pełnienie tak ważnej roli w zespole w wieku poniżej 20 lat nie jest czymś oczywistym. Jest także wzorem do naśladowania dla innych młodych zawodniczek w naszym składzie. Dlatego jesteśmy bardzo szczęśliwi, że udało nam się zatrzymać ją na dłużej. Jej potencjał nie jest jeszcze wyczerpany - mówił dyrektor sportowy drużyny Bayer 04 Women Achim Feifel cytowany przez stronę klubu. Bayer na ten moment plasuje się na szóstym miejscu.

- Dzięki mojej rodzinie i przyjaciołom przez ostatnie sześć lat mogłam się bardzo dobrze rozwinąć. Ugruntowałam swoją pozycję zawodniczki Bundesligi. Warunki i otoczenie są po prostu idealne. Chciałbym wraz z klubem kontynuować tę drogę - dodaje Sofie Zdebel, która w Bundeslidze zadebiutowała w 2021 roku, mając zaledwie 16 lat. Co więcej, dzięki temu, że jej ojciec posiada również niemieckie obywatelstwo, Sofie wybrała grę dla reprezentacji naszych zachodnich sąsiadów. Obecnie występuje w kadrze Niemiec do lat 20.