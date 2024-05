Upadły piłkarski gwiazdor trafił do "piekła na ziemi". Przerażające towarzystwo

W 2013 roku Robinho wziął udział w zbiorowym gwałcie na obywatelce Albanii. Do przestępstwa doszło we Włoszech, gdy był piłkarzem Milanu. W styczniu 2022 roku został prawomocnie skazany na dziewięć lat pozbawienia wolności. Mediolańska prokuratura wystawiła międzynarodowy nakaz aresztowania, ale były piłkarz przebywał w Brazylii, gdzie konstytucja zabrania ekstradycji i z tego powodu nie trafił od razu do więzienia. Ta sytuacja zmieniła się w marcu tego roku.

Na wniosek włoskiego wymiaru sprawiedliwości sprawą zajął się brazylijski sąd. Ten orzekł, że były piłkarz może odbyć karę w ojczyźnie. - Rozumiem, że nie ma konstytucyjnych przeszkód, aby zatwierdzić wykonanie kary. Wyrok został utrzymany w mocy przez sąd w Mediolanie, który jest właściwym organem - przekazał w uzasadnieniu minister trybunału Francisco Falcao.

W takich warunkach Robinho odbywa karę w więzieniu

Po nakazie wydanym przez sąd, Robinho został aresztowany, a następnie przetransportowany do więzienia. Karę odbywa w Zakładzie Karnym nr 2 w Tremembe, opisywanym przez brazylijskie media jako "piekło na ziemi". Tamtejsi dziennikarze poinformowali, że na 10,5 tys. miejsc przypada około 32 tys. osadzonych. - Panują tam fatalne warunki sanitarne, a łazienki mają dziury w podłodze - przekazano. Co więcej, wyroki odsiaduje tam wielu groźnych przestępców (gwałciciele, baroni narkotykowi).

Ostatnio brytyjski "The Sun" ujawnił, że Brazylijczyk przebywa w jednoosobowej celi o powierzchni ośmiu metrów kwadratowych. Na wyposażeniu jest pojedyncze łóżko, mała umywalka i toaleta wbudowana w podłogę, a jedyny wgląd na świat zewnętrzny ma przez zakratowane okno.

Tak wyglądał pierwszy miesiąc Robinho za kratami

Niedawno minął pierwszy miesiąc, od kiedy Robinho trafił do więzienia. W związku z tym portal kurir.rs, powołując się na brazylijską prasę, postanowił podsumować ten okres. - Robinho przez pierwsze 10 dni przechodził okres izolacji i adaptacji. Następnie zabrano go do małej celi o powierzchni ośmiu metrów kwadratowych, gdzie przebywał w towarzystwie morderców i gwałcicieli - przekazano.

Portal dodał też, że były piłkarz m.in. Realu Madryt, Milanu czy Manchesteru City ma prawo do ograniczonych wizyt, uprawiania sportu oraz grania w piłkę nożną z innymi skazanymi.