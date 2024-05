Rooney wraca z bezrobocia! Dołączy do kolegów z boiska. Romano ogłasza

Wayne Rooney to legenda angielskiego futbolu. W reprezentacji rozegrał aż 120 meczów, zdobywając 53 bramki. Najwięcej czasu spędził w Manchesterze United, z którym zdobył wiele trofeów. Po odwieszeniu butów na kołek nie zrezygnował całkowicie ze sportu i zasiadł na ławce trenerskiej. Prowadził Derby, D.C. United, a następnie Birmingham. W styczniu 2024 został zwolniony z ostatniego z wymienionych klubów, a powodem były niesatysfakcjonujące wyniki. Dość powiedzieć, że wygrał zaledwie dwa z 15 spotkań. Od tego czasu pozostawał bezrobotny, a media spekulowały na temat jego przyszłości. W końcu 38-latek znalazł zatrudnienie, ale w zupełnie nowej roli.

Wayne Rooney znalazł nową pracę. Fabrizio Romano ogłasza. "Dołączy do przyjaciół i byłych kolegów z drużyny"

We wtorek popularny program piłkarski "The Overlap" ogłosił w mediach społecznościowych, że Rooney dołączy do grona ekspertów. Legendarny piłkarz wystąpi w kilku odcinkach na YouTubie. Towarzyszyć mu będą m.in. Roy Keane, Ian Wright, Jill Scott, Jamie Carragher czy Gary Neville, do którego należy program.

Twórcy "The Overlap" w dość ciekawy i nietypowy sposób przekazali wiadomość o zatrudnieniu Rooney'a. Zaangażowali bowiem Fabrizio Romano, a więc osobę, która uchodzi za eksperta w transferach. W nagraniu padło słynne "here we go", którego Włoch używa, potwierdzając transakcje piłkarskie. Tak więc zatrudnienie Anglika przedstawiono jak transfer.

"Informacja z ostatniej chwili ze świata futbolu. Here we go! Legenda Manchesteru United, Evertonu i reprezentacji Anglii Wayne Rooney podpisał porozumienie z The Overlap. Transakcja została sfinalizowana. Rooney dołączy do przyjaciół i byłych kolegów z drużyny, Neville'a, Keane'a i reszty zespołu. Jego debiut nastąpi już wkrótce. Wayne Rooney do The Overlap. Here we go!" - powiedział Romano na krótkim nagraniu wideo.

To nie pierwsza praca Anglika w tej roli. Kilkukrotnie wystąpił też na antenie stacji Sky Sports jako ekspert. Spekulowano, że może również dołączyć do ekipy BBC podczas Euro 2024. Niewykluczone, że wkrótce Rooney zmieni także profesję.

Już w połowie lutego brytyjskie media donosiły, że były piłkarz zamierza wejść do ringu. Miał prowadzić zaawansowane rozmowy z Misfits Boxing, a więc federacją, która specjalizuje się w organizacji walk bokserskich celebrytów. Jego przeciwnikiem rzekomo ma zostać KSI, a więc znany youtuber. Pojedynek ma odbyć się już latem, choć nic nie zostało jeszcze oficjalnie potwierdzone.