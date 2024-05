Nowe ustalenia ws. śmierci Diego Maradony. Sensacyjna hipoteza

Był 25 listopada 2020 roku kiedy świat obiegła informacja o śmierci Diego Maradony. Argentyński i światowy futbol pogrążył się wówczas w żałobie. Jako przyczynę podano nagłe zatrzymanie krążenia i oddechu.

Diego Maradona zmarł przez alkohol i narkotyki!? Nowe doniesienia

Kilkanaście miesięcy temu śledczy wystosowali oskarżenia wobec medyków, którzy ich zdaniem przyczynili się do śmierci legendarnego piłkarza. Argentyńska prokuratura oskarżyła ośmiu lekarzy, którzy mieli przyczynić się do śmierci legendy futbolu. Zdaniem śledczych medycy dopuścili się zaniedbań, w wyniku czego były piłkarz znalazł się w "beznadziejnej sytuacji". 4 czerwca odbędzie się ich sprawa w sądzie. Grozi im od ośmiu do 25 lat pozbawienia wolności.

W ostatnich dniach media obiegły kolejne sensacyjne informacje. Tym razem chodzi o przyczynę śmierci Maradony. Jak przekazał portal tn.com.ar, według przeprowadzonej ekspertyzy medycznej zatrzymanie krążenia i oddechu mogło być spowodowane czynnikami zewnętrznymi. Nie można wykluczyć nadużycia alkoholu czy narkotyków przez piłkarza. W grę mogło wejść także przedawkowanie antydepresantów.

Kilka miesięcy temu syn piłkarza wyznał, że czuje, że jego ojciec został "zabity". - Zabili go. Nie chciałbym ujawnić osoby z imienia i nazwiska, która za tym stoi, ale mam swoje przypuszczenia. Oni porzucili go na pastwę losu, kiedy można było go uratować. Obiecałem sobie, że do ostatniego dnia życia będę walczył o sprawiedliwość - przyznał wywiadzie z "Verrisimo" na antenie Mediaset Italia.