Ronaldo pokazał, że jest geniuszem. Obłędny gol w meczu o finał [WIDEO]

Cristiano Ronaldo w trakcie długiej kariery zdobył wiele przepięknych bramek. Genialny Portugalczyk nie przestaje czarować w barwach saudyjskiego Al-Nassr. Kolejny fantastyczny występ uświetnił fenomenalną bramką.

Fantastyczny gol Cristiano Ronaldo. Idealnie to zmieścił

W półfinale Pucharu Króla drużyna 39-latka trafiła na Al Khaleej. Nieco ponad kwadrans po rozpoczęciu spotkania to właśnie Ronaldo zdobył pierwszego gola. I to jakiego! Po złym wybiciu bramkarza przejął bezpańską piłkę, a następnie złożył się do uderzenia z rogu pola karnego. Trafił idealnie, ani wracający do bramki golkiper, ani obrońca nie byli w stanie zapobiec utracie bramki.

Jeszcze w pierwszej połowie Al-Nassr podwyższyło prowadzenie. W tej sytuacji po raz kolejny istotną rolę odegrał portugalski napastnik. Gdy jego zespół otrzymał rzut karny, oddał piłkę Sadio Mane. Ten odpłacił się kapitanowi i pewnym strzałem pokonał bramkarza.

Ależ wpadka Cristiano Ronaldo. Natychmiast się zrehabilitował

Kilkanaście minut po wznowieniu gry Ronaldo po raz kolejny dał o sobie znać. Tym razem zaliczył wpadkę, ale błyskawicznie zmazał plamę. Będąc tuż przed bramką, oddał strzał w interweniującego golkipera. Ale piłka wróciła pod jego nogi i przy dobitce już się nie pomylił.

W końcówce spotkania Al Khaleej zmniejszyło rozmiary porażki za sprawą gola Fawaza Al-Toraisa. Wynik 3:1 dał Al-Nassr awans do finału Pucharu Króla. W nim drużyna Cristiano Ronaldo zmierzy się ze swoim wielkim rywalem, czyli Al-Hilal. I będzie chciało zrewanżować się za ostatnie niepowodzenia - przegrało cztery z pięciu ostatnich bezpośrednich spotkań. Finał rozgrywek odbędzie się 31 maja.

Będzie to mecz z dodatkowym podtekstem, gdyż oba zespoły rywalizują o mistrzostwo ligi saudyjskiej. O wiele lepiej radzi sobie prowadzące w tabeli Al-Hilal, mające dziewięć punktów przewagi nad drugim Al-Nassr. W dodatku rozegrało jedno spotkanie mniej.

Drużynę Cristiano Ronaldo czeka zatem intensywna końcówka sezonu. W osiągnięciu jak najlepszych wyników ma pomóc dobra forma portugalskiego gwiazdora, który w 39 meczach strzelił 38 goli i zanotował 12 asyst.