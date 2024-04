Trauma z dzieciństwa gwiazdy Realu Madryt. Wyjawił po latach. "Było mi wstyd"

Real Madryt doskonale spisuje się w ostatnich miesiącach. Nie dość, że pewnie zmierza w kierunku mistrzostwa Hiszpanii, a ponadto ma spore szanse na zdobycie Ligi Mistrzów, to traci przy tym bardzo mało goli. Duża w tym zasługa Antonio Ruedigera, który pod nieobecność Edera Militao wyrósł na prawdziwego lidera defensywy.

REKLAMA

Zobacz wideo Co z tą policją podczas finału Pucharu Polski? "Dziwnie nerwowa atmosfera"

Antonio Ruediger zdradził sekret z dzieciństwa. "Do 15. roku życia sikałem do łóżka"

Real Madryt, po pokonaniu Manchesteru City, mierzy się w półfinale Ligi Mistrzów z Bayernem Monachium. Tuż przed rozpoczęciem tego starcia Ruediger udzielił wywiadu, podczas którego zdradził największą tajemnicę z dzieciństwa. - Do 15. roku życia sikałem w łóżko - przekazał w rozmowie z "Bildem". - Teraz wiem, że nie ma się czego wstydzić. Wtedy było mi jednak wstyd, ale takie jest życie - dodał.

31-latek ujawnił też sposób, w jaki uporał się z krępującym problemem. - Po godz. 20:00 przestałem pić... i robię to do dziś - zaznaczył. Jak się okazuje, piłkarz ma również osobliwe hobby, które go uspokaja. - Najbardziej lubię chodzić nad jezioro, gdzie karmię kaczki - wypalił.

Jeśli Real Madryt wyeliminuje Bayern, to najprawdopodobniej zmierzy się w finale z PSG, w którego barwach występuje Kylian Mbappe. - Jeśli mnie przejdzie, wtedy go znokautuję. Wiem jedno: pokonamy ich - oznajmił.

Konkretnie wypowiedział się również na temat przyjścia Francuza do Realu Madryt, co ma być już rzekomo dopięte. - Kto powiedział, że tak się stanie? To nie jest potwierdzone - odparł. - Ale najlepsi piłkarze w historii zawsze przychodzili do Realu Madryt. Jest jednym z nich, więc byłaby to dobra decyzja - wyjaśnił.

Na koniec gwiazdor został zapytany o najlepszego obrońcę w historii Realu Madryt. - Pepe - krótko odpowiedział. Mimo 41 lat na karku Portugalczyk wciąż stanowi o sile FC Porto, do którego trafił pięć lat temu z Besiktasu. Wcześniej przez 10 lat reprezentował za to właśnie barwy "Królewskich". - Jest dla mnie wzorem do naśladowania. Widzę też podobieństwa w sposobie gry. Ale oczywiście - on jest na zupełnie innym poziomie - podsumował.

Początek meczu Bayern - Real Madryt o godzinie 21:00. Transmisja będzie dostępna na antenie Polsatu Sport Premium 1. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.