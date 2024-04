Koszmar gwiazdy Realu. To jest jak wyrok. Koniec marzeń

To katastrofalny sezon dla Thibauta Courtoisa. Sezon, w którym Belg nie rozegrał jeszcze ani jednego spotkania. Wszystko przez kontuzję, której bramkarz Realu Madryt doznał tuż przed rozpoczęciem obecnych rozgrywek.

REKLAMA

Zobacz wideo Jarosław Królewski ma pretensje do dziennikarzy

W sierpniu, na kilka dni przed pierwszą kolejką La Liga, w trakcie treningu Courtois zerwał więzadło krzyżowe w lewym kolanie. Kontuzja była na tyle poważna, że wydawało się, iż Belg straci nie tylko cały sezon, ale też mistrzostwa Europy.

Okazało się jednak, że zawodnik doszedł do pełni sił szybciej, niż oczekiwano. Trener Realu Madryt - Carlo Ancelotti - informował nawet, że Courtois wróci do gry po marcowej przerwie na mecze reprezentacji. 19 marca miała jednak miejsce kolejna fatalna sytuacja.

Kolejna, bo Courtois znów doznał kontuzji. W trakcie treningu Belg uszkodził prawe kolano. Tym razem doszło do rozdarcia łąkotki przyśrodkowej, co - jak początkowo przypuszczano - miało wykluczyć zawodnika z gry na kolejne dwa miesiące.

"Courtois opuszczał boisko płacząc" - relacjonowały hiszpańskie media. Ale rehabilitacja znów przebiegła szybciej, niż przypuszczano. Ancelotti przyznał nawet, że spodziewa się, iż będzie mógł skorzystać z belgijskiego bramkarza już w sobotnim meczu ligowym z Cadizem.

Courtois nie zagra na Euro 2024

Mimo że Courtois wraca do pełni sił, to już wiadomo, że nie zagra on na zbliżających się mistrzostwach Europy. We wtorek w rozmowie z niemieckimi mediami przyznał to selekcjoner reprezentacji Belgii - Domenico Tedesco.

- Nie chcę sytuacji wet za wet. Zresztą w tym temacie powiedziano już wszystko. Wraz ze sztabem skupiamy się jedynie na zawodnikach, którzy są w dobrej formie - powiedział Tedesco.

Wydaje się, że to finał napięć, jakie miały miejsce między oboma panami w ostatnim roku. 17 czerwca Courtois zagrał w meczu eliminacji Euro 2024 z Austrią (1:1). Trzy dni później Belgowie grali na wyjeździe z Estonią, jednak zawodnik Realu nie wziął udziału w tym spotkaniu.

Courtois niespodziewanie opuścił zgrupowanie reprezentacji Belgii. Tamtejsze media nieoficjalnie informowały, że bramkarz obraził się na selekcjonera. Powodem miało być to, że Tedesco nie dotrzymał obietnicy i nie mianował Courtoisa kapitanem drużyny narodowej.

W grudniu, kiedy Courtois leczył jeszcze pierwszą kontuzję w tym sezonie, bramkarz Realu zapowiedział, że nie pojedzie na mistrzostwa Europy. I Tedesco potraktował te słowa bardzo poważnie. - Zakomunikował nam wszystko bardzo jasno. To było uczciwe z jego strony, mogliśmy wszystko zaplanować z odpowiednim wyprzedzeniem. Nie sądzę, by w tej sprawie pojawiły się nowe informacje. A próbowaliśmy wszystkiego - mówił Tedesco w marcu.

Na słowa selekcjonera natychmiastowo zareagował Courtois. Bramkarz Realu odpowiedział na słowa trenera na Twitterze. Courtois odpowiedział na post "Pick Sports", które opublikowało wypowiedź selekcjonera.

Bramkarz Realu odpowiedział w trzech identycznych emotikonach. Belg opublikował trzy ikonki postaci z długim nosem, która opisana jest jako "kłamca".

Na Euro 2024 Belgia zagra w grupie E, a jej rywalami będą Słowacja, Ukraina oraz Rumunia.