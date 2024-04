Wielki powrót do Premier League! Drużyna Polaka wygrała ligę

W poprzednim sezonie Leicester City zmagało się z ogromnymi problemami finansowymi. Z klubu musiały odejść największe gwiazdy, aby ocalić budżet. Do tego doszły fatalne wyniki sportowe, które spowodowały, że Leicester spadło z Premier League po siedmiu latach od zdobycia mistrzostwa w jednej z najlepszych lig świata. Sezon 2023/24 drużyna spędziła w Championship, skąd powrót na salony wcale nie jest taki oczywisty.

Leicester mistrzem Championship! Stolarczyk rozegrał cały mecz

"Leicester City imponowało przede wszystkim w pierwszej części sezonu. Do świąt Bożego Narodzenia "Lisy" straciły punkty tylko w czterech meczach. Miały bezpieczną przewagę nad resztą. W drugiej połowie sezonu trudno było o regularne wygrywanie czy zachowanie dłuższej serii zwycięstw. Na przełomie lutego i marca Leicester zanotowało trzy porażki z rzędu" - pisał ostatnio Marcin Jaz ze Sport o formie Leicester na przestrzeni całego sezonu.

Pomimo kilku wpadek spadkowicz Premier League był najsilniejszym zespołem na zapleczu najwyższego poziomu w Anglii. Jego największym rywalem było Leeds United, które również pożegnało się z Premier League rok temu. W sobotę były klub Mateusza Klicha sensacyjnie przegrał z Queens Park Rangers aż 0:4, co sprawiło, że Leicester City miało już zagwarantowany bezpośredni awans.

W poniedziałek drużyna prowadzona przez Enzo Marescę miała kolejne powody do szczęścia. W przedostatniej kolejce Leicester zagrało na wyjeździe z Preston. Goście zwyciężyli 3:0, dzięki czemu zostali mistrzami ligi! Obecnie mają na koncie 97 punktów, a drugie Leeds przed ostatnią serią gier ma o siedem oczek mniej. Na trzecim miejscu plasuje z 90. punktami plasuje się Ipswich, które ma do rozegrania jeszcze dwa spotkania, przez co rzutem na taśmę może zepchnąć Leeds z drugiego miejsca i wywalczyć bezpośredni awans do PL. Leicester natomiast w ostatniej kolejce zagra z walczącym o utrzymanie Blackburn.

Pełne 90 minut w starciu z Preston w bramce gości rozegrał Jakub Stolarczyk. Polski golkiper trafił do pierwszej drużyny byłych mistrzów Anglii w lipcu zeszłego roku. Wcześniej występował w rezerwach. W tym sezonie rozegrał łącznie dziewięć spotkań, w których zachował aż sześć czystych kont. Szczególne pochwały wychowankowi Piasta Chęciny należą się za występy w krajowych pucharach. Przez cały sezon 23-letni Polak był zmiennikiem Madsa Hermansena, jednak być może dostanie szanse Premier League.