Przełom ws. przyszłości Johna van den Broma. Umowa podpisana. Wielki powrót

John van den Brom w lipcu 2022 roku przejął Lecha Poznań, z którym wygrał mistrzostwo Polski i awansował do ćwierćfinału Ligi Konferencji Europy. Obecny sezon nie był dla niego jednak zbyt udany i w grudniu 2023 roku pożegnał się z posadą w Poznaniu po 81 spotkaniach ze średnią 1,79 pkt na mecz. Od tamtej pory pozostaje bezrobotny, ale zdaniem mediów już niedługo.

John van den Brom przejmie klub Polaka. Dopiero co spadli z Eredivisie

Holenderski "De Telegraaf" informuje, że John van den Brom w środę 30 kwietnia zostanie przedstawiony nowym szkoleniowcem Vitesse. Klub z Arnhem, do którego wypożyczony do 30 czerwca jest Kacper Koz這wski, w fatalnym stylu spadł z Eredivisie i na trzy kolejki przed końcem sezonu ma na koncie zaledwie dwa punkty w ligowej tabeli.

W przyszłym sezonie znany klub zagra więc na zapleczu holenderskiej ekstraklasy i do powrotu na najwyższy szczebel zespół zaprowadzić ma właśnie van den Brom. 57-latek miał podpisać kontrakt na jeden sezon i po zakończeniu obecnego ma objąć zespół. Nie oznacza to jednak, że na 100 procent do tego dojdzie.

Wszystko dlatego, że Vitesse zmaga się z ogromnymi problemami finansowymi i organizacyjnymi, przez co klub nie otrzymał jeszcze licencji na występy w drugiej lidze w kolejnych rozgrywkach. Umowa została więc zawarta pod warunkiem, że ekipa z Arnhem otrzyma wszelkie potrzebne licencje.

Dla Johna van den Broma będzie to powrót do miejsca, w którym spędził mnóstwo lat swojego życia. Najpierw jako pi趾arz reprezentował Vitesse w latach 1986-1993 i 1996-2001 i zagrał w jego barwach aż 265 meczów, a następnie w sezonie 2010/11 był trenerem klubu przez 42 spotkania.