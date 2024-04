Hiszpanie już wiedzą, co z Lewandowskim. Ogłosili od razu. Wszystko w rękach Xaviego

- Okoliczności się zmieniły. Myślę, że ten projekt nie jest jeszcze skończony i jestem o tym wręcz przekonany. Będę to kontynuował i nie będzie już takich sytuacji jak do tej pory. Moje zaangażowanie pozostaje nienaruszone. To się więcej nie powtórzy. Jest to mieszanina powodów, które każą mi kontynuować tę walkę - tłumaczył ostatnio Xavi, który zerwał ze swoją deklaracją ze stycznia i pozostanie na stanowisku trenera Barcelony. W tym sezonie jego zespół nie gra już o żadne trofeum. Porażka w El Clasico sprawiła, że dogonienie pierwszego Realu jest już praktycznie niemożliwe, przez co 44-latek z pewnością myśli już o kolejnym sezonie.

Mimo to Barcelona musi dograć końcówkę La Liga, w której obecnie zajmuje trzecie miejsce. Jeszcze aktualni mistrzowie Hiszpanii mają rozegrany jeden mecz mniej niż druga Girona, przez co w przypadku wygranej z Valencią znów wskoczą na pozycję wicelidera. Łącznie z poniedziałkowym starciem drużynie Xaviego zostanie jeszcze sześć ligowych spotkań, po których wiele może się wydarzyć.

W hiszpańskich mediach trwają rozważania na temat składu, jaki szkoleniowiec Barcelony wystawi na spotkanie z Valencią. Zdaniem tamtejszych dziennikarzy możemy spodziewać się kilku zaskoczeń. Wiele wskazuje na to, że mecz na ławce rezerwowych rozpocznie Robert Lewandowski. W jego miejsce ma pojawić się Ferran Torres lub 19-letni Vitor Roque. Na łamach katalońskiego "Sportu" czytamy, że "Xavi poważnie rozważa taką opcję", która jest dosyć zaskakująca.

W końcu Polak to najlepszy strzelec drużyny w tym sezonie. W 43 rozegranych meczach trafiał do siatki 20 razy. Mimo to Torres niejednokrotnie występował już na pozycji środkowego napastnika w niektórych spotkaniach. Podobnie, jak Roque, który trafił do zespołu w zimowym oknie transferowym. Być może Xavi nie jest zadowolony z tego, ze Lewandowski nie trafił do siatki w czterech ostatnich spotkaniach. Co więcej, "Sport" spekuluje, że posadzenie 35-latka na ławce tylko podsyci medialne pogłoski nt. jego przyszłości w klubie. Kapitan reprezentacji Polski w kolejnym sezonie będzie zgarniał jeszcze wyższe wynagrodzenie, na co mało przychylnie patrzy zarząd Barcelony. Mimo to wydaje się, że najprawdopodobniej zostanie w zespole na kolejny rok.

Z podstawową jedenastką może pożegnać się również Joao Cancelo, który zaliczył bardzo kiepskie mecze z PSG i Realem Madryt. Nominalnie na lewej obronie powinien występować Alejandro Balde, jednak 20-latek przechodzi rehabilitację po ciężkiej kontuzji ścięgna. Początek meczu FC Barcelona - Valecnia o godz. 21:00 polskiego czasu.