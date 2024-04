Kręcina wielkiej kariery piłkarskiej nie zrobił. W latach 1969-82 występował w Koszarawie Żywiec. Po zakończeniu kariery został działaczem. Już w 1983 roku został zastępcą sekretarza PZPN-u, a w kolejnych latach był m.in. dyrektorem reprezentacji olimpijskiej. W 1991 roku wyjechał z kraju, a po powrocie ponownie otrzymał pracę w federacji. W ostatnich latach związany m.in. z Piastem Gliwice, gdzie był dyrektorem sportowym.

REKLAMA

Zobacz wideo Grosicki o młodych zawodnikach w kadrze: Znają swoje miejsce w szeregu

Zdzisław Kręcina otarł się o śmierć. "Byłem siódmy w kolejce"

W niedzielę 28 kwietnia Kręcina skończył 70 lat. Jak się okazuje, niewiele brakowało, a nie dożyłby tego wieku. W młodości zaraził się tyfusem i był o krok od odejścia z tego świata. Miał wtedy zaledwie osiem lat. - Z powodu tyfusu zmarły pierwsze cztery zakażone osoby, a ja byłem siódmy w kolejce - przyznał w rozmowie z "Przeglądem Sportowym". Młody Kręcina nie zdawał sobie jednak sprawy z powagi sytuacji.

Jak doszło do zakażenia? - Tworzono Jezioro Żywieckie i w jednej z miejscowości przenoszono cmentarz. Nie ustrzeżono się jednak błędów. Do miejskich wodociągów dostały się jakieś zarazki i bardzo dużo osób zostało zakażonych. Byłem jednym z pierwszych, który zachorował, bo miałem słaby układ odpornościowy. Chorowałem przez około dziewięć miesięcy, w tym przez miesiąc byłem w szpitalu. Po wyleczeniu jeszcze przez dwa miesiące byłem w kwarantannie - wyjawił.

Kręcina kojarzony jest z gościnnością. "Powstawały legendy"

Choć działacz nie jest już aktywny zawodowo, wciąż kojarzona jest z nim wielka gościnność oraz prowadzenie biesiadnego trybu życia. - Jako sekretarz generalny związku zawsze starałem się być gościnny w imieniu nie tylko swoim, ale i PZPN-u. I nie chodzi o kto wie jakie gościny, o których powstawały legendy. Chodziło jedynie o to, żeby po prostu zająć się gośćmi. A sekretarz był tym, który znajdował się na pierwszej linii frontu. Chodziło nie tylko o to, żeby zaprosić gości do restauracji, ale także wypełnić im czas wolny - przyznał.