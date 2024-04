Nagranie obiegło internet! Kapitalne zachowanie Sebastiana Szymańskiego [WIDEO]

Fenerbahce z Sebastianem Szymańskim w składzie wciąż walczy o mistrzostwo Turcji. Nie ma już szans na żadne inne trofeum. W ćwierćfinale Ligi Konferencji Europy przegrało z Olympiakosem Piresu w rzutach karnych, a w ćwierćfinale Pucharu Turcji musiało uznać wyższość Akaragucu.

REKLAMA

Zobacz wideo Kamil Grosicki i reprezentacja - połączenie nierozerwalne? "To wielka duma"

Szymański bohaterem. Nie chodzi ani o gola, ani o asystę

Szymański zwłaszcza jesienią prezentował się doskonale. Od 14 stycznia nie był jednak w stanie się przełamać i dopiero na początku kwietnia zaliczył asystę w wygranym 4:2 meczu z Adaną Demirspor. W dwumeczu z Olympiakosem także notował kluczowe podania.

Nie inaczej było w meczu 34. kolejki tureckiej Super Lig. Fenerbahce wygrało 2:1 z Besiktasem, a przy trafieniu Irfana Cana Kahveciego ostatnie podanie zanotował właśnie Szymański. Była to jego 18. asysta w tym sezonie, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki. Polak może się do tego pochwalić 12 golami.

Po zakończonym spotkaniu kibicom Fenerbahce nie umknęła jeszcze jedna sytuacja. Nagranie z nią obiegło już internet. Chodzi o zdarzenie, które miało miejsce w polu karnym w 48. minucie spotkania. Na początku drugiej połowy - kiedy jeszcze był remis 1:1 - goście próbowali objąć prowadzenie. Po jednym z rzutów rożnych na raty chcieli pokonać Dominika Livakovicia. Pierwszy strzał odbił chorwacki bramkarz, ale przy drugim uratował go Szymański. Piłka nieuchronnie zmierzała do siatki, a Polak ofiarnie zablokował uderzenie.

Gdyby w tamtym momencie padł gol, to sytuacja Fenerbahce mogłaby się zrobić nie do pozazdroszczenia. Bez wygranej Fener traciłoby do lokalnego rywala Galatasaray nie cztery, ale siedem punktów. Dzięki zachowaniu Polaka wciąż mogą wierzyć w mistrzostwo. Do końca sezonu pozostały cztery kolejki.