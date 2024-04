Media: Lech podjął decyzję ws. Mariusza Rumaka

Lech Poznań nie przypomina drużyny, która w ubiegłym sezonie doszła do ćwierćfinału rozgrywek LKE. To fakt i nie można temu zaprzeczyć. Ale ostatnie miesiące w jego wykonaniu są koszmarne. Mimo że zajmuje pozycję wicelidera ekstraklasy, to głównie jest to zasługą słabej formy rywali, aniżeli dobrej gry poznańskiego klubu. Najbardziej obrywa się oczywiście trenerowi Mariuszowi Rumakowi, który niebawem może stracić pracę.

Lech rozpoczął rundę wiosenną całkiem nieźle. Po porażkach z Pogonią w Pucharze Polski oraz Rakowem Częstochowa (0:4) wiadomo było jednak, że coś jest nie tak. Kolejne wpadki ze Stalą Mielec (0:0) oraz Puszczą Niepołomice (1:2) tylko to potwierdziły. Choć wygrał ostatnio z ŁKS-em (3:2), zrobił to w takim stylu, że trudno było szukać pozytywów. Po raz kolejny skompromitował się w niedzielę, gdy tylko zremisował u siebie z Cracovią 0:0.

Nowe wieści ws. Mariusza Rumaka. Wiemy, co dalej z trenerem Lecha Poznań

Od wielu tygodni trwa burzliwa dyskusja w mediach na temat przyszłości trenera Mariusza Rumaka. Sam szkoleniowiec uparcie trzyma się zdania, że da radę poprowadzić zespół do końca sezonu. Nie ukrywał jednak złości po ostatnim spotkaniu. - To dla nas strata dwóch punktów. (...) Jesteśmy bardzo zirytowani, wkurzeni. Cracovia nie stworzyła sobie wielu sytuacji, ale nam nie wyszło wykorzystanie własnych - wyjaśnił podczas konferencji prasowej.

Czy zatem może być spokojny o posadę do końca sezonu? Nowe wieści w tej sprawie przekazał w poniedziałek portal WP Sportowe Fakty. Wszystko wskazuje na to, że wypełni wygasający z końcem czerwca kontrakt. "Z naszych nieoficjalnych ustaleń wynika, że Mariusz Rumak zachowa posadę. Z tego co słyszymy, szefowie Lecha nie planują w najbliższych dniach zmiany na tym stanowisku" - czytamy.

Dziennikarze uważają jednak, że nic nie ulega poprawie w grze zespołu. "12 spotkań za kadencji Mariusza Rumaka, sześć bez zdobyczy bramkowej. No i tyle" - przekazał Dawid Dobrasz z Meczyki.pl. Dziennikarz Paweł Mogielnicki z portalu 90minut.pl podkreślił za to, że Lech ma już tylko 8,3 proc. szans na mistrzostwo Polski, podczas gdy Jagiellonia aż 83,7 proc.

Lech Poznań ma teraz na koncie 52 pkt. Do końca sezonu rozegra jeszcze cztery spotkania: z Ruchem, Legią, Widzewem oraz Koroną Kielce. Liderem jest Jagiellonia (56 pkt), natomiast trzecie miejsce zajmuje Górnik Zabrze (51 pkt). Na kolejnych lokatach znajdują się: Śląsk Wrocław (51 pkt), Legia (50 pkt), Raków (49 pkt) oraz Pogoń (48 pkt).