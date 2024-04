Przedziwne słowa Guardioli po meczu. Tak wytłumaczył wygraną Manchesteru City

Manchester City to według wielu aktualnie najlepszy zespół na świecie. Mimo że ostatnio nieszczęśliwie po rzutach karnych odpadł w ćwierćfinale Ligi Mistrzów z Realem Madryt, to przez większość dwumeczu dominował nad rywalami. Dużo łatwiejsze wyzwania ma za to w Premier League, gdzie znajduje się obecnie na fali pięciu zwycięstw z rzędu.

Absurdalna teoria Pepa Guardioli po meczu z Nottingham. "Mieliśmy ogromne szczęście"

Piłkarze Pepa Guardioli pokonali 2:0 w niedzielę Nottingham Forest po golach Josko Gvardiola oraz Erlinga Haalanda. Choć trzy dni wcześniej zaprezentowali się kapitalnie i dosłownie zdeklasowali Brighton (4:0), to w ostatnim starciu nie wyglądało to tak dobrze. Rywale mieli nawet więcej sytuacji bramkowych, ale po prostu zawodziła skuteczność.

Tuż po zakończeniu spotkania Pep Guardiola zdradził, że jego zespół "miał szczęście". Dodatkowo przedstawił dość absurdalną opinię. - Było naprawdę trudno, zdecydowanie bardziej niż w zeszłym sezonie, gdy tutaj zremisowaliśmy. Wiedzieliśmy, że tak będzie, ale mieliśmy ogromne szczęście, że boisko było tak suche i twarde. Piłkarze Nottingham nie mogli dobrze przyjąć piłki. Było sucho ze względu na słoneczną pogodę, co nas uratowało - powiedział na konferencji prasowej.

Hiszpan stwierdził, że rywal był bardzo dobrze przygotowany. Miał szybkich zawodników, ale marnował dogodne sytuacje. - Gdy gramy u siebie, decydujemy o sposobie gry, ale na wyjeździe, dostosowujemy się do przeciwnika. Ten mecz był dla nas bardzo niebezpieczny - wyjaśnił. Do końca rozgrywek jego drużynie pozostały cztery spotkania, a sam nie widzi już szans na stratę punktów. - Wiemy, co dokładnie musimy zrobić, aby zdobyć tytuł - przekazał.

Po 35. kolejkach liderem tabeli jest Arsenal (80 pkt), ale ma on jeden mecz rozegrany więcej. Wszystko wskazuje zatem na to, że Manchester City czwarty raz z rzędu zostanie mistrzem Anglii. - Oczywiście, wolimy, kiedy Arsenal przegrywa, ale nie mamy nad tym kontroli. Osiąga ostatnio dobre wyniki, dlatego do końca musimy być skupieni - podsumował.