Polak zachwyca w Niemczech. Kolejny raz go wyróżnili. Kapitalne wieści dla Probierza

Tymoteusz Puchacz przeniósł się w lecie 2021 roku z Lecha Poznań do Unionu Berlin, ale nie wywalczył sobie miejsca w podstawowym składzie. Tym samym udał się na wypożyczenie najpierw do Trabzonsporu, potem do Panathinaikosu, a teraz do FC Kaiserslautern. Wydaje się, że właśnie znalazł dla siebie odpowiednie miejsce, bo stał się jednym z kluczowych piłkarzy zespołu.

Co za forma Tymoteusza Puchacza. Kolejny raz został wyróżniony

25-latek potwierdził doskonałą formę również w sobotnim spotkaniu z Holstein Kiel. Jego drużyna pokonała rywala 3:1, a nasz zawodnik zanotował asystę, gdy w 13. minucie dobrze dośrodkował z rzutu rożnego, a jego dogranie wykorzystał Daniel Hanslik. Była to dla niego już szósta asysta w tym sezonie.

Według statystyk portalu Sofascore Puchacz zaliczył łącznie 21 na 30 podań celnych, miał trzy udane dryblingi, trzy interwencje, a ponadto wygrał siedem z 10 pojedynków. Jego występ oceniono na 7,9, co było drugą najwyższą notą po bramkarzu Julianie Krahlu (8,8). Nieco wyższą ocenę Polak otrzymał za to od Flashscore - 8,1.

Dodatkowo wspólnie z Krahlem zostali wyróżnieni przez dziennik "Kicker", który umieścił ich w najlepszej jedenastce 31. kolejki. Dla naszego piłkarza to trzecie takie wyróżnienie w tym sezonie. Taka forma to świetne informacje dla selekcjonera reprezentacji Polski Michała Probierza, który zapewne rozważa piłkarza w kontekście Euro 2024. Był przecież powołany na marcowe baraże i mimo że zagrał jedynie 35 minut z Estonią (5:1), to często słyszymy, że jest bardzo ważną postacią w szatni.

Można zaznaczyć, że na ostatnich ME Puchacz był pierwszym wyborem Paulo Sousy w starciach z Hiszpanią oraz Szwecją, dlatego ma już doświadczenie na dużym turnieju. Niewykluczone, że będzie to czynnik, który Probierz weźmie pod uwagę, gdy będzie przyglądał się zawodnikowi.

Puchacz rozegrał w tym sezonie 28 spotkań w drugiej Bundeslidze, w których zdobył jedną bramkę. Po 31. kolejkach jego zespół zajmuje jednak dopiero 15. miejsce w tabeli z dorobkiem 33 pkt i na trzy spotkania przed końcem sezonu ma punkt przewagi nad strefą spadkową.