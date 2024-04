Słynne polskie straszydło zyska drugie życie! Prezydent potwierdza sensacyjne wieści

- Jest w Polsce kilka województw, które nie mają swojego przedstawiciela w Ekstraklasie. To - od dwóch sezonów - nie ma go nawet w I lidze. W całej historii do najwyższej klasy rozgrywkowej awansował z niego tylko jeden zespół. A na powrót do elity czeka już 21 lat. Chodzi o województwo warmińsko-mazurskie, gdzie klubowy futbol nie może wydobyć się z kompletnej zapaści - tak o Stomilu Olsztyn pisał dziennikarz Sport.pl Błażej Winter.

Stomil doczeka się stadionu?

Choć sportowo sytuacja klubu jest daleka od ideału - co więcej, realnym scenariuszem jest spadek na czwarty poziom rozgrywkowy, to w Olsztynie wierzą w odbudowę. Pracę u podstaw należy zacząć od stadionu. Powiedzieć, że obiekt przy al. Piłsudskiego nie grzeszy nowością, to nic nie powiedzieć.

Na szczęście ta sytuacja może się zmienić. O szczegółach poinformowała "Gazeta Olsztyńska". - Władze Olsztyna zakończyły prace nad programem funkcjonalno-użytkowym nowej trybuny stadionu przy al. Piłsudskiego. Zgodnie z projektem na odnowionej trybunie do dyspozycji będzie 4510 miejsc, a trybuna wraz z zapleczem będzie spełniać niezbędne wymogi, pozwalające na organizację mecz闚 piłkarskich - czytamy w jej publikacji.

Wkrótce straszący obiekt przy al. Piłsudskiego może przejść lifting. Jak informuje wspomniane źródło władzom miasta udało się pozyskać 30 milionów złotych rządowej dotacji. - Nowy stadion zaprojektowany został tak, aby spełniał normy odpowiadające kryteriom minimum „kat. 3", umożliwiając rozgrywanie wszystkich spotkań krajowych oraz meczów rozgrywek UEFA. Przewidziano tam także możliwość organizacji dużych imprez rozrywkowych - dodaje "Gazeta Olsztyńska".

Jednocześnie cytuje słowa prezydenta miasta. Piotr Grzymowicz potwierdził, że zakończone zostały prace projektowe, które spowodowane były przygotowaniem programu funkcjonalno-użytkowego.

- Przebudowa stadionu miejskiego, pozwalająca na optymalne wykorzystanie 30 mln zł przyznanych na ten cel z Programu Inwestycji Strategicznych i 2 mln zł z budżetu miasta, nabiera kształtów. Projektanci nowego stadionu, firma PIG Architekci sp. z o.o., przygotowali program funkcjonalno-użytkowy obejmujący rozbudowę trybuny wschodniej wraz z infrastrukturą techniczną - mówi Piotr Grzymowicz.

Kiedy więc kibice Stomilu mogą spodziewać się ogłoszenia przetargu? Prezydent wskazuje tutaj przełom czerwca i lipca. - Mam nadzieję, że nic już nie zakłóci tej oczekiwanej inwestycji - dodaje.

Stomil Olsztyn zremisował ostatni mecz z Olimpią Elbląg 1:1. Kolejne spotkanie rozegra w poniedziałek 29 kwietnia. Jego rywalem będą rezerwy Lecha Poznań. Olsztynianie znajdują się w strefie spadkowej i do bezpiecznego miejsca tracą sześć punktów.