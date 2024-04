Polak z kapitalną asystą. Dzięki niemu przerwali koszmarną serię [WIDEO]

Kacper Kozłowski przebywa na wypożyczeniu w holenderskim Vitesse Arnhem z Brighton. Po raz pierwszy młody pomocnik trafił do Holandii w sierpniu 2022 roku. Wówczas rozegrał łącznie 29 spotkań, w których strzelił dwa gole i miał cztery asysty. Nic więc dziwnego, że w sezonie 2023/2024 ponownie dołączył do tego zespołu. - Może grać na wielu pozycjach, ale myślę, że lepszy jest w środku pola niż na skrzydle. On ma wielką jakość. Jego technika jest na bardzo wysokim poziomie - tak o Kacprze Kozłowskim mówił w zeszłym roku Sander Maassen van den Brink, dziennikarz "Omroep Gelderland". Dla kibiców reprezentacji Polski ważną i dobrą wiadomością z tego spotkania było to, że Kozłowski potwierdził te słowa w niedzielnym meczu.

Asysta Kacpra Kozłowskiego, jego klub przerwał fatalną serię meczów bez zwycięstwa

Tego dnia jego zespół - Vitesse Arnhem - zmierzył się u siebie z Fortuną Sittard w ramach 31. kolejki Eredivisie. Już w 22. minucie Vitesse otworzyło wynik spotkania. Wtedy po akcji Thomasa Buitinka piłkę do siatki skierował Paxten Aaronson. Rezultat 1:0 utrzymywał się długo, ale tuż przed przerwą wyrównał Inigo Cordoba.

Po zmianie stron goście poszli za ciosem i nie zwalniali tempa, dzięki czemu pięć minut później wyszli na prowadzenie 2:1. Autorem gola był Justin Lonwijk. Po tej bramce piłkarze Vitesse zaskoczyli rywali ogromną determinacją i odwrócili losy spotkania na swoją korzyść. Najpierw w 68. minucie Marco van Ginkel wpisał się na listę strzelców, a osiem minut później Aaronson ustalił wynik spotkania na 3:2 dla Vitesse. Ważną rolę odegrał ustawiony na prawej stronie Kacper Kozłowski, który wspaniale dośrodkował w pole karne. Dla Polaka była to już piąta asysta w tym sezonie.

Vitesse pomimo zwycięstwa spada z ligi po tym, jak odjęto jej aż 18 punktów. Z kolei Fortuna Sittard plasuje się na 12. miejscu i ma 35 punktów.