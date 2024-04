Co za scenariusz! PSG mistrzem Francji bez wychodzenia na boisko. "Pomógł" Polak

Nie od dziś wiadomo, że Paris Saint-Germain to najsilniejszy klub w Ligue 1. W 2011 roku zawitali tam arabscy szejkowie, którzy zainwestowali w drużynę setki milionów. Od tamtej pory PSG stało się niemal bezkonkurencyjne na francuskim podwórku. W niedzielę 28 kwietnia ekipa Luisa Enrique świętowała 12. krajowe mistrzostwo w historii. Aż 10 tytułów klub zdobył po wspomnianej finansowej rewolucji. Jest to trzeci sezon z rzędu, kiedy paryżanie sięgają po to trofeum.

REKLAMA

Zobacz wideo Michał Probierz odpowiada na głośny tekst Sport.pl. Mocna polemika. "Dobrze, że się prześlizgnęliśmy"

Majecki nie dał rady. Porażka Monaco dała PSG mistrzostwo Francji

PSG mogło świętować już w sobotę. Wystarczyło pokonać u siebie Le Havre, jednak tamten mecz niespodziewanie zakończył się remisem 3:3. Wówczas matematyczne szanse na triumf miało jeszcze drugie w tabeli AS Monaco. Wszystko zmieniło się w niedzielny wieczór. Klub z Radosławem Majeckim w składzie przegrał na wyjeździe z Olympique Lyon 2:3, co sprawiło, że piłkarze PSG nie musieli nawet pojawiać się na boisku, aby zdobyć kolejne mistrzostwo Francji. Obie drużyny dzieli aż 12 punktów, a do końca sezonu zostały tylko trzy kolejki.

Pod koniec lutego polski bramkarz został pierwszym wyborem trenera Adiego Huttera. Majecki od razu wykorzystał szansę i niemal w każdym meczu prezentował się kapitalnie, co nie umknęło uwadze francuskich mediów. "Ściana. Po prostu droga nieprzejezdna. Bramkarz AS Monaco zniesmaczył wszystkich zawodników Rennes, a w najważniejszych momentach spisywał się świetnie" - pisano po jednym z ligowych meczów.

W niedzielę AS Monaco przegrało pierwszy mecz, odkąd Polak stał się podstawowym golkiperem. Do jego bramki trafiali kolejno Alexandre Lacazette, Said Benrahma oraz Malick Fofana. Co ciekawe, goście prowadzili już po 22 sekundach, kiedy do siatki trafił Wissam Ben Yedder. Doświadczony Francuz w sumie zdobył dwie bramki, a trzecia z nich została anulowana po analizie VAR. To nie wystarczyło, aby pokonać Lyon na wyjeździe. Tym razem Radosław Majecki nie rozegrał zbyt dobrego spotkania. Szczególnie przy trzeciej bramce dla gospodarzy, kiedy na tablicy wyników widniał remis 2:2, nie popisał się w sytuacji sam na sam z Fofaną. Polak jedynie odprowadził wzrokiem lekko uderzoną piłkę w kierunku bliższego słupka.

Obecnie klub z Księstwa walczy o utrzymanie pozycji wicelidera, aby spokojnie awansować do nowego sezonu Ligi Mistrzów. Po piętach Monaco depcze trzeci Brest oraz czwarte Lille. Wszystkim drużynom do końca Ligue 1 pozostały po trzy spotkania.