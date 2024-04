Hiszpanie ujawniają plan Lewandowskiego na kolejne lata. Myśli tylko o tym klubie

W ostatnim czasie dużo dzieje się wokół FC Barcelony. Od pamiętnych słów Xaviego, który w styczniu zadeklarował, że odejdzie po sezonie, drużyna nie przegrała żadnego meczu. Pierwsza i zarazem bardzo bolesna porażka nadeszła w rewanżowym meczu z PSG (1:4), po którym mistrzowie Hiszpanii odpadli z Ligi Mistrzów. Zaledwie kilka dni później Barcelona otrzymała kolejny cios - przegraną 2:3 w El Clasico. W obu tych spotkaniach nie popisał się Robert Lewandowski, co nie umknęło uwadze mediów.

Hiszpanie nie mają wątpliwości ws. Lewandowskiego. "Myśli tylko o Barcelonie"

To sprawia, że najprawdopodobniej Barcelona w tym sezonie nie sięgnie już po żadne trofeum. Do niedawna wydawało się, że za moment Joan Laporta będzie musiał również znaleźć nowego trenera, jednak w tej sprawie nastąpił szokujący zwrot akcji. - Zauważyłem wielkie zaufanie ze strony prezydenta i zawodników. To dzięki nim wiem, że muszę kontynuować swoją misję. Zmusiło mnie to do rozważenia decyzji - tłumaczył Xavi, który ostatecznie poprowadzi zespół w przyszłym sezonie.

Z takiego stanu rzeczy cieszy się Lewandowski, co podkreśla kataloński "Sport". Na łamach dziennika ukazał się artykuł poświęcony Polakowi, w którym dziennikarze zaznaczają, że "Robert Lewandowski w pełni popiera trenera i wierzy, że Barcelona w przyszłym sezonie będzie miała skład, który pozwoli jej na walkę o tytuły". Oprócz tego Hiszpanie doceniają 35-latka za jego nauczycielskie podejście do młodych piłkarzy, takich jak Pau Cubarsi czy Lamine Yamal.

Co więcej, to Robert Lewandowski poprosił sztab Xaviego o intensywniejsze treningi i poprawę fizyczności całej drużyny. Jednocześnie "Sport" zwraca uwagę na fakt, że pierwszy sezon Polaka był nieco lepszy, a mimo to jego pensja za moment znów wzrośnie. W takiej sytuacji Lewandowskim zaczęły interesować się kluby z Arabii Saudyjskiej, a media coraz częściej pisały, że Barcelona może rozważyć jego sprzedaż. Co na to sam zawodnik?

"Rzeczywistość jest taka, że Lewandowski myśli tylko o Barcelonie i nie ma zamiaru jej opuszczać tego lata. Ma jeszcze dwa lata kontraktu i chce je wypełnić" - piszą wprost dziennikarze. Lewandowski świetnie czuje się w stolicy Katalonii, podobnie jak cała jego rodzina. Jest jednym z liderów w szatni, co udowodnił, organizując kolację w swoim domu. "Dał do zrozumienia, że nadal będzie nosił koszulkę '"Barcy" - czytamy. W takiej sytuacji Laporta nie powinien na siłę "wypychać" Polaka z klubu. Wszystko wskazuje na to, że 35-latek spędzi kolejny rok w Hiszpanii.

W tym sezonie Robert Lewandowski rozegrał łącznie 43 mecze, w których strzelił 20 bramek i zanotował dziewięć asyst.