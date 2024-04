Sceny w meczu giganta. Takiej kary na boisku jeszcze nie widzieliście [WIDEO]

Do kuriozalnej sytuacji doszło już w pierwszych minutach meczu St. Mirren - Rangers FC. Goście z Glasgow walczą o mistrzostwo Szkocji i ostatecznie wygrali 2:1. Jednak zanim padły pierwsze bramki, to z boiska wyleciał... chłopiec od podawania piłek. Jak to się stało i dlaczego sędzia podjął taką decyzję, która rozwścieczyła kibiców gospodarzy? To po prostu trzeba zobaczyć.

3 fot. https://twitter.com/MichaelMcCahi10/status/1784557728280576344 Otwórz galerię Na Gazeta.pl