Messi znów zachwycił! Kolejny rekord. Zabawił się z byłym ekstraklasowiczem [WIDEO]

Ostatnie tygodnie należą do Lionela Messiego. Tym razem Argentyńczyk został bohaterem Interu Miami w wygranym 4:1 meczu z New England Revolution. Zdobył dwie bramki i zaliczył asystę przy trafieniu Luisa Suareza. Jego dorobek w klasyfikacji kanadyjskiej musi budzić respekt. Statystycy wyliczyli, że swoimi najnowszymi osiągnięciami przeszedł do historii amerykańskiej piłki.

