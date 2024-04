Szczęka opada po tym, co zrobił Piątek! Potrzebował tylko 5 minut. Co za gol! [WIDEO]

Krzysztof Piątek miał słabe wejście w sezon 2023/2024, który jest jego debiutanckim w koszulce tureckiego Basaksehiru. Wszystko jednak zmieniło się w listopadzie, gdy polski napastnik zaczął trafiać regularne do siatki, co poskutkowało kilkoma nagrodami dla zawodnika miesiąca, którą przyznali mu kibice Basaksehiru.

Cudowne trafienie Krzysztofa Piątka. Bramkarz mógł tylko patrzeć

Jednak w pewnym momencie nastąpił kryzys i Piątek nie potrafił znaleźć drogi do siatki rywali. 24 lutego trafił do siatki w wygranym 2:0 meczu z Gaziantep FK i od tamtego czasu nie zdobył bramki w pięciu kolejnych meczach z rzędu.

Jednak przełamanie nastąpiło w sobotnie popołudnie, gdy Basaksehir udał się na wyjazdowe spotkanie z Hataysporem. Szybko, bo już w piątej minucie, wynik rywalizacji otworzył właśnie Krzysztof Piątek. Jego zespół posłał długą piłkę w pole karne rywali, ta spadła przed szesnastkę, gdzie czekał już polski napastnik. Piątek od razu ustawił sobie piłkę i huknął potężnie w samo okienko, a piłka odbiła się jeszcze od poprzeczki. Bramkarz gospodarzy mógł tylko patrzeć i podziwiać pięknego gola reprezentanta Polski.

Była to 14. bramka w 33 występach Krzysztofa Piątka w tym sezonie. Do tego dorzucił jeszcze asystę. Z tyloma trafieniami Piątek jest szóstym najskuteczniejszym strzelcem w tureckiej Superlidze. Z powodu jednej asysty więcej wyprzedza go inny Polak - Adam Buksa.

Basaksehir spisuje się świetnie w tym sezonie i jeśli wygra z Hataysporem, zajmie czwarte miejsce w tabeli na cztery kolejki przed końcem sezonu. Zespół Krzysztofa Piątka ma 52 punkty w tabeli i jest blisko gry w Lidze Konferencji Europy w kolejnym sezonie.