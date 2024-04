Wielka burza wokół Lewandowskiego! "Ofert nie zabraknie"

Następny sezon będzie dla Roberta Lewandowskiego trzecim w barwach FC Barcelony. Hiszpańscy dziennikarze sugerują zawirowania ws. jego przyszłości. Sądzą, że możliwa jest kolejna saga transferowa z udziałem Polaka.

REKLAMA

Zobacz wideo Kamil Grosicki i reprezentacja - połączenie nierozerwalne? "To wielka duma"

Sprzeczne wieści ws. przyszłości Lewandowskiego. Może pójść na sprzedaż?

Kiedy Robert Lewandowski przychodził do FC Barcelony w 2022 r., podpisał czteroletni kontrakt. Z każdym kolejnym sezonem jego pensja rosła. Od lata tego roku będzie zarabiał o trzy miliony euro netto więcej niż teraz.

Zdaniem hiszpańskich mediów zarobki Polaka mogą nagle stać się problemem i niewykluczone, że klub będzie chciał coś z tym zrobić. Tym bardziej, że Joan Laporta bardzo optymistycznie podchodzi do letniego okienka transferowego, bo udało mu się zatrzymać Xaviego, ma na oku kilku piłkarzy, a za kilka miesięcy klub ma spełnić wymogi finansowego fair play La Ligi do zasady 1:1, czyli będzie mógł wydawać tyle, ile się zarobiło.

Według Aleksa Pintanela z "Relevo" Barcelona może rozważyć sprzedaż Lewandowskiego, jeśli będzie miała możliwość ściągnięcia klasowego napastnika. W tej chwili zmiennikami Polaka są Vitor Roque i Marc Guiu, ale nie przewiduje się, że nagle zaliczą na tyle duży skok formy, by byli realną konkurencją w walke o skład dla kapitana naszej reprezentacji.

"Mimo że chce kontynuować tutaj karierę, to jego sytuacja może się zmienić, jeśli Barcelona będzie mogła sprowadzić napastnika. Jest drugim najlepiej zarabiającym piłkarzem w kadrze, a ofert z MLS i Arabii Saudyjskiej nie zabraknie" - podał dziennikarz.

Radio Catalunya z kolei podaje, że nazwisko Lewandowskiego pojawiło się na wstępnych propozycjach list transferowych. "Polak w sierpniu będzie miał 36 lat, a jego pensja, szczególnie wysoka w przyszłym sezonie, oznacza, że rozważana jest opcja jego odejścia. W tym sezonie zarabia 13 mln euro netto rocznie, w następnym sezonie będzie to już 16 mln euro netto rocznie" - stwierdzono.

Ale sam Lewandowski może nie być chętny do opuszczenia Barcelony i wyklucza transfer do Arabii Saudyjskiej. "Lewandowski czuje się dobrze w Barcelonie i na razie nie byłby zainteresowany opuszczeniem klubu. Czuje się dobrze w zespole i uważa, że jego projekt w Barcelonie jeszcze się nie zakończył. Poza tym osobiście on i jego rodzina czują się komfortowo w stolicy Katalonii" - oceniono.

Przedłużenie kontraktu realne?

Nieco bardziej optymistyczne wieści płyną od Aarona Domingueza. Według jego źródeł w klubie myślą nad przedłużeniem jego umowy, ale przy obniżeniu zarobków polskiego napastnika.

Trudno jednak przypuszczać, że Barcelona zaryzykuje sprzedaż Lewandowskiego, biorąc pod uwagę, że jego forma w tym roku wzrosła, wciąż jest najlepszym strzelcem drużyny, a Xavi postrzega go jako jednego z liderów szatni. W tym sezonie Polak strzelił 20 goli w 43 meczach, do tego zaliczył dziewięć asyst.

Robert Lewandowski ma ważny kontrakt z FC Barceloną do końca czerwca 2026 r. Transfermarkt wycenia Polaka na 15 mln euro.