Cały kraj wstrzymał oddech. Legenda futbolu pilnie przewieziona do szpitala

CA Independiente nie powalczy w tym sezonie o mistrzowski tytuł. Klub zajmuje dopiero 12. lokatę w argentyńskiej Primera Division. Teraz czeka go kilkutygodniowa przerwa, ponieważ druga faza rozgrywek wystartuje w połowie maja. Nie jest to jednak spokojny okres dla drużyny. We wtorek pierwszy trener trafił do szpitala. To prawdziwa legenda argentyńskiego futbolu.

Carlos Tevez w szpitalu. Lekarze poddali go licznym badaniom. Media spekulują na temat przyczyny dolegliwości

Mowa o Carlosie Tevezie. Jak poinformował klub w oficjalnym komunikacie, szkoleniowiec znalazł się w placówce z powodu silnego bólu w klatce piersiowej. Lekarze szybko zajęli się nim i przeprowadzili serię badań. "Wypadły one zadowalająco" - czytamy.

Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Pracownicy szpitala próbowali znaleźć przyczynę dolegliwości, więc zostawili trenera na oddziale, by poddać go kolejnym profilaktycznym badaniom.

Na szczęście już w środę Tevez opuścił placówkę medyczną. "Zakończono badania i został wypisany ze szpitala. Wróci do domu, by odpocząć, a następnie ponownie stawić się na murawie" - czytamy w komunikacie klubu.

Jak na razie nie ujawniono, co było przyczyną gorszego samopoczucia. "Mundo Deportivo" podaje jednak, że mogło to mieć związek ze stresem. A ten w ostatnich dniach był z pewnością dość silny. W końcu Indepediente nie udało się awansować do grupy mistrzowskiej.

Bogata kariera Teveza. Teraz spełnia się jako trener

Tevez to prawdziwa legenda futbolu. Karierę rozpoczął w barwach Boca Juniors. Już w 2006 roku wyjechał do Europy. Tam grał kolejno w West Hamie, Manchesterze United, Manchesterze City i Juventusie. Następnie wrócił do Argentyny i po rozstaniu z Boca Juniors zakończył karierę. Miało to miejsce w 2022 roku. Tevez występował też w reprezentacji Argentyny. W narodowych barwach zagrał 76-krotnie, zdobywając 13 goli.

Po odwieszeniu butów na kołek nie rozstał się na dobre ze sportem, a został trenerem. Najpierw zasiadał na ławce Rosario Central, ale nie była to udana przygoda. Poprowadził ekipę w 24 meczach, ale tylko sześć wygrał, po czym podał się do dymisji.

Od sierpnia 2023 stoi na czele Indepediente. Jak dotąd poprowadził drużynę w 29 spotkaniach - w 13 zwyciężył, 10 zremisował, a w pozostałych sześciu musiał uznać wyższość rywali.