Jeszcze w 2021 roku jednego z głośnych coming outów w świecie piłki nożnej dokonał Australijczyk Josh Cavallo. Znacznie później swoją orientację seksualną ogłosił czeski zawodnik Jakub Jankto, co wywołało spore poruszenie w środowisku piłkarskim. Niewielu zawodników decyduje się na poinformowanie opinii publicznej o swojej orientacji, ale tym razem ma zamiar zrobić to znacznie większa grupa.

Piłkarze ujawnią światu swoją orientację. Zrobią to razem w szczególną datę

Niemiecki "Peiner Allgemeine Zeitung" poinformował, że 17 maja ma być dniem, który wstrząśnie światem piłki nożnej. Na tę datę ustanowiono Międzynarodowy Dzień Przeciwko Homofobii i to właśnie wtedy ogromna grupa piłkarzy planuje ujawnić się jako osoby homoseksualne.

"To mogłoby wreszcie znormalizować bycie gejem w świecie piłki nożnej. Może też zmienić futbol i stanowić wyzwanie dla szatni, kibiców i klubów" - informuje źródło. Cała akcja obyć ma się z inicjatywy ruchu Diversero, który zajmuje się walką z nierównościami m.in. z powodu rasy czy orientacji seksualnej.

- Myślę, że zawodnicy będą za to szanowani i chwaleni. Nie przez wszystkich, to jasne. Ale mowa nienawiści nie może być kryterium życiowym - powiedział jeden z inicjatorów Marcus Urban w rozmowie z Editorial Network Germany (RND). 53-latek sam był piłkarzem, a po latach ujawnił, że jest osobą homoseksualną. Teraz wyznał, że w samej Bundeslidze kilku zawodników tworzy pary homoseksualne i oni również mają wyjawić to światu.

Projekt finansowo wspierać ma pięć klubów. Borussia Dortmund, Union Berlin, FC St. Pauli, SC Freiburg i VfB Stuttgart. Zdaniem źródła na świecie jest obecnie ponad 300 tysięcy zawodowych piłkarzy, a wśród nich jest zaledwie pięć osób homoseksualnych, którzy wyjawili to światu. Są to: Collin Martin (San Diego Loyal), Josh Cavallo (Adelaide United), Jake Daniels (FC Blackpool) i Jakub Jankto (Cagliari). Teraz dołączyć do nich może aż 100 zawodników. Według badań tylko w trzech najwyższych klasach rozgrywkowych w Niemczech ma być 120 gejów.

- To nie przypadek, że homoseksualizm nadal stanowi ogromne tabu w męskiej profesjonalnej piłce nożnej, podczas gdy zawsze był częścią kobiecej profesjonalnej piłki nożnej - dodaje Marcus Urban. 17 maja ma być dniem przezwyciężania stereotypów i jednocześnie wstrząsem w świecie piłki nożnej.