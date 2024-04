Najnowsze wieści ws. Runjaicia. Dwukrotny mistrz kraju już działa

Kosta Runjaić na początku kwietnia został zwolniony z Legii Warszawa. "Muszę zaakceptować decyzję klubu, ale, szczerze mówiąc, oczywiście ona boli. Przejąłem Legię w bardzo trudnym momencie i wspólnie ze wszystkimi zaangażowanymi udało nam się ponownie ustabilizować klub na wysokim poziomie sportowym" - przekazał Niemiec w wydanym później oświadczeniu. Niewykluczone, że nie pozostanie zbyt długo na bezrobociu.

Kosta Runjaić może objąć niemiecki klub. Dyrektor nawiązał kontakt

Po odejściu 52-letniego trenera z Legii zaczął on być łączony z kilkoma klubami. Spekulowało się o możliwym przejęciu... Lecha Poznań, a także któregoś z niemieckich zespołów. I to ten drugi kierunek obecnie wydaje się bardziej prawdopodobny.

Niedawno dziennikarz Dominik Schneider przekazał informację, że Runjaiciem interesuje się Hertha Berlin, klub Michała Karbownika. Teraz te informacje potwierdził dziennik "Bild". Z byłym szkoleniowcem Legii miał się skontaktować Johannes Spors, globalny dyrektor sportu w grupie inwestycyjnej 777 Partners, będącej właścicielem klubu.

Kosta Runjaić trenerem Herthy Berlin? Nie jest jedynym kandydatem

Spors nawiązał kontakt również z Markusem Gisdolem. Ten obecnie prowadzi turecki Samsunspor, ale jego kontrakt wygasa z końcem czerwca. Wcześniej pracował m.in. w Lokomotiwie Moskwa, FC Koeln, HSV Hamburg i Hoffenheim. "U Gisdola Spors widzi jasny, nowoczesny pomysł na grę, skupiający się na posiadaniu piłki. I oczywiście możliwość ścisłej współpracy, która nie istnieje w przypadku Dardaia (Pala, obecnego trenera berlińczyków - red.)" - czytamy.

Wspomniany Dardai ma kontrakt do końca sezonu i możliwe, że po jego wygaśnięciu odejdzie z klubu. To głównie za sprawą rozczarowujących wyników, w Berlinie liczono na szybki powrót do Bundesligi, a na cztery kolejki przed końcem sezonu drużyna nie ma już szans na bezpośredni awans i tylko matematyczne na grę w barażu.

O tym, kto zostanie nowym szkoleniowcem Herthy, zadecyduje dyrektor sportowy Benjamin Weber. On nadal "waha się" w sprawie Dardaia. Chociaż poszukiwania nowego szkoleniowca trwają od dłuższego czasu. Wcześniej kontaktowano się z Thomasem Stammem (rezerwy Freiburga) i Christianem Fielem (FC Nuernberg).

Dla Kosty Runjaicia mógłby to być powrót do pracy trenerskiej w Niemczech. W przeszłości prowadził: TSV 1860 Monachium, 1.FC Kaiserslautern, MSV Duisburg oraz Darmstadt.