Afera w Premier League. Młode gwiazdy zatrzymane na stadionie. Oskarżenie o gwałt

O zatrzymaniu poinformował m.in. "Daily Mail". Tabloid podał szczątkowe informacje, ale same służby w Anglii nie mogą zdradzić zbyt wiele szczegółów, ponieważ śledztwo jest w toku.

Afera obyczajowa w Premier League

Według "Daily Mail", które opiera się na doniesieniach "The Sun", policja zatrzymała w weekend dwóch 19-letnich piłkarzy, którzy grają dla jednej z drużyn Premier League. Do aresztowania obu zawodników doszło na terenie stadionu. Pierwszy z nich został zatrzymany w sobotę, drugi w niedzielę.

Wobec obu nastolatków pojawiły się bardzo poważne oskarżenia o gwałt. Zostali przesłuchani przez policję. Wyszli z aresztu po wpłaceniu kaucji. Policja nie chciała przedstawić szczegółów zeznań.

Angielskie media ujawniły jednak, że do gwałtu miało dojść w piątkowy wieczór, a ofiara kilka godzin później zgłosiła sprawę na policję, wskazując sprawców.

"The Sun" kontaktował się z klubem ws. przestępstwa, ale ten odmówił udzielenia komentarza ze względu na trwające śledztwo policji.

Ze względu na charakter sprawy, policja i media nie podają nazwisk ofiary, potencjalnych przestępców ani nazwy ich pracodawcy.

To kolejna taka afera w Premier League

To nie pierwsza afera w Premier League, w której piłkarzom stawiane są poważne zarzuty. Najgłośniej było o Masonie Greenwodzie, który znęcał się nad swoją partnerką i próbował ją zgwałcić. Ze względu na sprawę był zawieszony przez 1,5 roku w Manchesterze United. Ostatecznie kobieta wycofała oskarżenia, mimo twardych dowodów przeciwko niemu. Greenwood udał się na wypożyczenie do Getafe, a nowy właściciel "Czerwonych Diabłów", Jim Ratcliffe, chce mu dać drugą szansę na Old Trafford.

W 2021 r. pojawiła się informacja, że jeden z piłkarzy Premier League został zatrzymany, ponieważ był podejrzany o popełnienie przestępstwa na tle seksualnym w stosunku do osoby małoletniej. Później Everton oświadczył, że zawiesił zawodnika podstawowego składu, bez podania konkretnej przyczyny. Wszystko wskazywało na Islandczyka Gylfiego Sigurdssona, co potwierdziły islandzkie media. Sprawa została umorzona wiosną 2023 r. z powodu braku dowodów przeciwko Sigurdssonowi, który postanowił opuścić Everton.

W tym samym roku został zatrzymany Benjamin Mendy. Były piłkarz Manchesteru City został zatrzymany pod zarzutem popełnienia aż czterech gwałtów oraz napaści na tle seksualnym. Poszkodowane były trzy kobiety, z czego jedna nie miała ukończonych 18 lat. Francuz został zawieszony przez klub. W 2023 r. Mendy został uniewinniony ze wszystkich postawionych zarzutów. Swoją karierę próbuje odbudować w Lorient.

Inna afera dotyczyła także Kurta Zoumy. Francuz znęcał się nad zwierzętami, konkretnie swoimi kotami. W efekcie zostały mu one odebrane przez Królewskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami.