Chwile grozy na meczu Ekstraklasy. Są nowe informacje o stanie zdrowia Ramireza

W trakcie meczu ŁKS-u Łódź z Lechem Poznań (2:3) doszło do dramatycznej sytuacji z udziałem Daniego Ramireza. Hiszpan zasłabł i padł na murawę. Na szczęście lekarze zdołali go uratować. Przytomny i świadomy opuścił boisko na noszach. Trafił do szpitala. Najnowsze wieści ws. pomocnika beniaminka PKO Ekstraklasy napawają jednak optymizmem.

