Szymon Marciniak "odstrzelił" kolegę. "Dwa dni przez to nie spałem"

Szymon Marciniak jest uznawany za najlepszego sędziego na świecie. W swoim CV ma występy w finałach Ligi Mistrzów i mundialu w Katarze. Teraz Polak kolejny już raz został wyróżniony. UEFA oficjalnie poinformowała, że znajdzie się na liście 18 arbitrów, którzy poprowadzą mecze na zbliżających się mistrzostwach Europy 2024 w Niemczech.

Zmiany w składzie Szymona Marciniaka. Musiał zrezygnować z asystenta

Marciniak po ogłoszeniu listy przez UEFĘ musiał podjąć bardzo trudną decyzję. Do tej pory jego asystentami na turniejach UEFA oraz FIFA byli zazwyczaj Paweł Sokolnicki i Tomasz Listkiewicz. Teraz arbiter zdecydował, że na Euro 2024 pojedzie z nim Adam Kupsik, który zastąpi Sokolnickiego. Kupsik również jest częścią zespołu i współpracował już z Marciniakiem między innymi podczas klubowych mistrzostw świata w Arabii Saudyjskiej. Wtedy także wszedł w miejsce Sokolnickiego.

- Wszyscy trzej moi asystenci byli dla mnie na jednym poziomie, ale musiałem wybrać dwóch. No, powiem ci, to była najtrudniejsza decyzja, jaką musiałem podjąć. Dwa dni przez to nie spałem. To było 48 godzin wyjęte z normalnego życia - powiedział Marciniak w rozmowie z TVP Sport, wyjaśniając, dlaczego musiał zrezygnować z jednego z asystentów. - Adam wprowadził duży, fajny powiew młodości, bo my już też stare grzyby się robimy - dodał.

Adam Kupsik ma już spore doświadczenie w roli asystenta głównego sędziego. Do tej pory uczestniczył już w ponad 100 meczach ekstraklasy. Ma także na koncie występy w Lidze Mistrzów, eliminacjach mistrzostw świata lub Lidze Europy.

Mistrzostwa Europy rozpoczną się już 14 czerwca. Finał zaplanowano równo miesiąc później. Na tym turnieju zobaczymy również reprezentację Polski. Ekipa Michała Probierza w fazie grupowej zmierzy się z Austrią, Holandią i Francją.