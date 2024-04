Peszko robi furorę w Wieczystej. Ujawniono, co jest jego trenerską tajną bronią

Sławomir Peszko zakończył piłkarską karierę w Wieczystej Kraków, a kilka tygodni później został jej trenerem. Mimo braku doświadczenia pod jego wodzą drużyna spisuje się rewelacyjnie, z 19 meczów aż 15 wygrała i tylko jeden przegrała (z Piastem Gliwice w Pucharze Polski). Nie potrzebował też wiele czasu, aby zyskać uznanie u zawodników, z którymi jeszcze niedawno grał w jednym zespole.

Tak wyglądały początki Sławomira Peszki jako trenera Wieczystej. Michał Pazdan ujawnia

W prowadzonej przez 39-latka Wieczystej występują m.in. Jacek Góralski i Michał Pazdan, byli reprezentanci Polski, mający za sobą grę na wielkich turniejach. Nie są wiele młodsi od Peszki, ale gdy dawny kolega z boiska wrócił do klubu w nowej roli, potrafili dostosować się do nowych realiów. To wyszło wszystkim na dobre. - Na pewno coś zafunkcjonowało. Sławek przyszedł i od tego momentu wszystko zaczęło się zazębiać - powiedział Pazdan w programie "Weszłopolscy" na youtube'owym kanale WeszłoTV.

Następnie środkowy obrońca opowiedział, jak wyglądały początki Peszki w nowej roli. - Sławek to pociągnął. Widać było, że na początku dziwnie się czuł w roli trenera, ale z meczu na meczu zaczęło to wyglądać coraz lepiej. My też się docieraliśmy - wyjaśnił.

Z czasem ciężka praca zaczęła przynosić rezultaty. - Można powiedzieć, że w tej rundzie fajnie to wygląda i nie ma w tym przypadku. To nie jest tak, że skoro trzecia liga, to przyjeżdżamy na trening tylko sobie pokopać. Przez cały tydzień mikrocykl wygląda normalnie, jak w ekstraklasie. My jako zawodnicy też chcemy, by to miało ręce i nogi, bo jest nas 34 i każdy chce grać. Udało się stworzyć taki kolektyw, w którym każdy zapiep**a, żeby mieć miejsce w jedenastce - dodał.

Michał Pazdan wskazał trenerski atut Sławomira Peszki. "Fajnie to robi"

Pazdan został zapytany o to, co uważa za największy atut szkoleniowca Wieczystej. - Wydaje mi się, że jego jedną z najlepszych cech jest komunikacja z zespołem. (...) Masz 34 czy 37 chłopa, każdy chce grać. Niektórym nie jest łatwo, bo przyszli do III ligi, a nie grają. Mamy trzy jedenastki, ta trzecia nawet nie idzie na ławkę. Nie jest łatwo przekonać takich zawodników, którzy nie grają albo są blisko składu, że to nie ich kolej. Uważam, że Sławek fajnie to robi, umie tym zarządzać i przede wszystkim umie rozmawiać z nami - stwierdził.

Były gracz m.in. Legii Warszawa podkreślił, że pod tym względem Peszko mocno się wyróżnia. - Nie raz człowiek widział dobrych trenerów, którzy nie potrafią rozmawiać z piłkarzami. My mamy doświadczonych zawodników, ale też takich, którzy mają przed sobą sporo grania. Trzeba umieć nimi zarządzać i z nimi rozmawiać. To bardzo dobra cecha. Uwierzcie mi, że inny trener miałby mega problem, ale (Peszko - red.) robi to tak umiejętnie, że ci, co nie grają, wchodzą i dają coś od siebie - stwierdził. Jako przykład wskazał ostatni mecz Wieczystej z KSZO Ostrowiec Świętokrzyski (4:1), w którym trzy gole strzelili rezerwowi.

Po tym spotkaniu krakowianie przybliżyli się do awansu. Na osiem kolejek przed końcem zajmują pierwsze miejsce w tabeli III ligi grupy IV i mają 10 punktów przewagi nad drugą Siarką Tarnobrzeg. Awansuje tylko najlepszy zespół.