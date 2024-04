Były selekcjoner reprezentacji Czech zawieszony za to, co powiedział

2 marca, w 17. kolejce czeskiej drugiej ligi, Dukla Praga zremisowała u siebie ze Zbrojovką Brno 3:3. Po spotkaniu czeskie media opisały skandal, do jakiego doszło w trakcie spotkania. Jego głównym bohaterem był trener Dukli - Petr Rada.

66-letni szkoleniowiec obraził trenera Zbrojovki Brno - Tomasa Polacha - nazywając go "zdesperowanym cyganem". Przed miesiącem komisja dyscyplinarna zdyskwalifikowała Radę aż na osiem miesięcy, co było szeroko komentowane w czeskich mediach.

Dukla złożyła odwołanie w sprawie swojego trenera. Odwołanie, które przyniosło skutek, bo kara zawieszenia 66-latka została zredukowana z ośmiu do trzech miesięcy. Wciąż oznacza to jednak, że Rada nie poprowadzi już drużyny w tym sezonie.

Ponadto szkoleniowiec musi zapłacić 80 tys. czeskich koron grzywny. To kara zasądzona w pierwszej instancji, która została utrzymana po odwołaniu. Przy obecnym kursie to ponad 13,5 tys. złotych. Mimo że odwołanie przyniosło skutek, to Rada pozostał niezadowolony, o czym chętnie rozmawiał z czeskimi mediami.

- Wiele osób powie, że jestem zadowolony z tego werdyktu, ale to nieprawda. Przed komisją dyscyplinarną powiedziałem, że nie zachowałem się rasistowsko nawet w jednym proc. i utrzymuję to do dzisiaj. Nawet Polach tak nie uważał, co jest dla mnie ważne - powiedział Rada.

Były selekcjoner reprezentacji Czech zawieszony

- Pracowałem z nim, więc jak w ogóle mógłbym się tak do niego odezwać? Komisja odwoławcza zmniejszyła karę, ale jej decyzja utrzymuje, że zachowałem się jak rasista. A to nieprawda. Ale mamy dziwne czasy, ja jestem już starszym człowiekiem i nie do końca wiem, jak się w nich poruszać - dodał.

Po 24 kolejkach czeskiej drugiej ligi Dukla jest liderem tabeli z 47 punktami na koncie. Drużyna Rady ma cztery punkty więcej od MFK Vyskov oraz osiem więcej od FC Taborsko i Sigmy Ołomuniec B. Bezpośredni awans do czeskiej ekstraklasy wywalczy tylko jeden zespół.

Rada ma za sobą nie tylko barwną karierę trenerską, ale i piłkarską. To 11-krotny reprezentant Czechosłowacji, który najwięcej czasu spędził w Dukli Praga. Rada grał też m.in. w Fortunie Duesseldorf, Rot-Weiss Essen czy Toronto Blizzard.

Jako trener pracował tylko w Czechach. Karierę szkoleniową zaczął od Slavii Praga, a potem były po kolei Teplice, Viktoria Pilzno, Jablonec, reprezentacja Czech, Slovan Liberec, Vysocina Jihlava, Pribram i Sparta Praga. Rada prowadzi Duklę od 2022 r.

Jako selekcjoner reprezentacji Czech Rada pracował od lipca 2008 r. do kwietnia 2009 r. Selekcjoner został zwolniony po serii niezadowalających wyników w kwalifikacjach do mundialu w RPA. Jesienią 2008 r. Czesi pod wodzą Rady przegrali m.in. z Polską (1:2) na Stadionie Śląskim w Chorzowie.

Polacy prowadzili w tamtym spotkaniu 2:0 po golach Pawła Brożka i Jakuba Błaszczykowskiego. Honorową bramkę dla Czechów zdobył Martin Fenin.