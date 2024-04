Ależ oferta dla Kamila Glika! To byłby hit nad hity. Skład marzeń

Za sprowadzenie byłych gwiazd reprezentacji Polski do studia telewizyjnego TVP Sport odpowiada Jakub Kwiatkowski, czyli były team manager Biało-Czerwonych oraz rzecznik PZPN. Jego współpraca z selekcjonerem Michałem Probierzem się nie układała i federacja rozwiązała z nim umowę. Wszystko stało się w dość kontrowersyjnych okolicznościach.

Kwiatkowski chciał Glika w TVP Sport. To się nie uda. Dlaczego?

Były rzecznik PZPN-u długo nie był bezrobotny, bo już w grudniu został nowym dyrektorem TVP Sport. I teraz stoi przed zadaniem poprowadzenia stacji w trakcie piłkarskich mistrzostw Europy, a więc największej imprezy piłkarskiej na kontynencie. Kilka dni temu pojawiła się informacja, że w gronie telewizyjnych ekspertów znajdzie się trzech byłych reprezentantów Polski - Łukasz Fabiański, Łukasz Piszczek i Jakub Błaszczykowski.

Okazuje się, że Jakub Kwiatkowski widział w tym gronie również Kamila Glika. Piłkarz Cracovii miałby tworzyć z byłymi kolegami z reprezentacji ekspercki skład marzeń. Musiał jednak odmówić. - Rozmawiałem też z Kamilem Glikiem. Mówił jednak, że zaczynają przygotowania do sezonu gdzieś w drugiej połowie czerwca. To go blokuje - zdradził dyrektor TVP Sport w rozmowie z Polskim Radiem RDC.

Umowa Kamila Glika z Cracovią obowiązuje do końca sezonu 2024/25. Obrońca zagrał do tej pory w zaledwie dziewięciu meczach drużyny walczącej o utrzymanie w ekstraklasie. Strzelił w nich jednego gola. Cracovia zajmuje obecnie 13. miejsce w lidze i ma zaledwie dwa punkty przewagi nad 16. w tabeli Koroną Kielce. W końcówce sezonu czekają ją mecze m.in. z Lechem Poznań, Rakowem Częstochowa i Górnikiem Zabrze. Taki terminarz zapowiada trudną walkę o utrzymanie.