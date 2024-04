To już pewne! FC Barcelona traci kluczowego piłkarza

W niedzielnym hicie La Ligi Frenkie de Jong nabawił się kontuzji kostki - tej samej, z którą zmagał się w marcu. Lekarze przekreślili szanse na co najmniej kilka tygodni.

Kontuzja ważnego piłkarza Barcelony

FC Barcelona oficjalnie poinformowała, że Frenkie de Jong przeszedł już wszystkie potrzebne badania lekarskie, po których można było postawić diagnozę.

"Przeprowadzone w poniedziałek badania potwierdziły, że zawodnik pierwszego zespołu Frenkie de Jong doznał skręcenia prawej kostki. Wypada ze składu, a jego proces powrotu do zdrowia zadecyduje o jego dostępności" - czytamy w oficjalnym komunikacie klubu.

Podobnej kontuzji de Jong nabawił się na początku marca, pauzował do 4 kwietnia. Wrócił na najważniejsze mecze sezonu, czyli dwumecz Ligi Mistrzów z Paris Saint-Germain i starcie ligowe z Realem Madryt, podczas którego doszło do odnowienia urazu.

Jak informuje madrycki dziennik "AS", dla Holendra to jest koniec sezonu klubowego. Lekarze nie zezwolili na powrót do gry w kolejnych meczach. Przewidywany termin powrotu do treningów to 30 maja, więc powinien być gotowy na mistrzostwa Europy. Jego sytuacja zdrowotna jest istotna także z polskiego punktu widzenia, bo Holandia to pierwszy grupowy przeciwnik biało-czerwonych na Euro. Obie reprezentacje zmierzą się 16 czerwca.

Ten sezon jest trudny dla de Jonga ze względu na problemy z kostką. Na przestrzeni całego sezonu nabawił się tego samego urazu trzeci raz. Wcześniej w marcu i pod koniec września. W sumie stracił aż cztery miesiące gry, przegapił 20 meczów.

Koniec de Jonga w Barcelonie?

Istnieje możliwość, że El Clasico było ostatnim występem de Jonga w Barcelonie. Co prawda ma kontrakt ważny jeszcze dwa lata, ale w kolejnym sezonie jego pensja wzrośnie. Biorąc pod uwagę skomplikowaną sytuację Barcelony, ta może szukać oszczędności i być otwarta na jego sprzedaż.

Zdaniem Javiego Miguela, dziennikarza gazety "AS", władze "Blaugrany" mają zaoferować Holendrowi nową umowę, ale na gorszych warunkach. Nie przewidują, że ją zaakceptuje, dlatego mogą rozważyć transfer pomocnika, by zarobić na nim kilkadziesiąt milionów Euro. Transfermarkt wycenia de Jonga na 70 mln euro.

Frenkie de Jong zagrał w tym sezonie w 30 meczach FC Barcelony. Strzelił dwa gole, ale nie zanotował żadnej asysty.

FC Barcelona zajmuje drugie miejsce w tabeli La Liga z dorobkiem 70 punktów po 32 meczach. Traci 11 pkt. do Realu Madryt, więc sprawa mistrzostwa Hiszpanii wydaje się rozstrzygnięta. Katalończycy będą bronić pozycji wicemistrza. Na sześć kolejek przed końcem sezonu mają dwa punkty przewagi nad Gironą, dziewięć nad Atletico Madryt i 12 pkt. nad Athletikiem Bilbao.